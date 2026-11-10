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Srpski lokali na udaru tzv. kosovske policije i inspekcije

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10.11.2026 07:50

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Policajci na Kosovu i Metohiji u uniformama.
Foto: Tanjug

Uz asistenciju tzv. kosovske policije, inspekcijske službe kasno sinoć ponovo su upale u ugostiteljske objekte u Sjevernoj Mitrovici. Učestale akcije izazivaju zabrinutost među Srbima, koji tumače da se administrativne mjere pretvaraju u sredstvo pritiska na preostalo srpsko stanovništvo.

Akciju je potvrdio zamjenik komandira za region Sjever Erduan Baljići, navodeći da kontrole sprovode nadležne inspekcijske službe, dok policija ima ulogu obezbjeđivanja asistencije.

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Prema njegovim riječima, do sada nije bilo incidenata, prenosi Kosovo onlajn.

U akciji učestvuju Centralni inspektorat za nadzor tržišta, sanitarna inspekcija i poreska administracija iz Prištine. Riječ je o privremenim institucijama koje su učestvovale i u prethodnim kontrolama ugostiteljskih objekata na sjeveru pokrajine.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da ovo nije izolovan slučaj. Prije samo desetak dana inspekcijske službe zatvorile su sedam ugostiteljskih objekata na sjeveru Kosova i Metohije – pet u Sjevernoj Mitrovici i dva u Zvečanu. I tada je policija pružala asistenciju inspektorima.

Vlasnici pojedinih lokala tada su ukazivali da su njihovi objekti tokom ove godine već više puta bili predmet inspekcijskih kontrola i zatvaranja. Ipak, nadležne službe nisu objavile detaljna obrazloženja prethodnih zatvaranja, niti koliko će izrečene mjere trajati.

Upravo takav kontinuitet akcija, uz prisustvo policije i nedostatak jasnih informacija o utvrđenim nepravilnostima, odgovara na pitanja da li se inspekcijske kontrole sprovode radi primjene zakona ili se njihovim učestalim ponavljanjem stvara pritisak na srpske privrednike i stanovništvo na sjeveru Kosmeta.

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Za srpsku zajednicu, čiji je ekonomski i institucionalni prostor posljednjih godina već značajno sužen, svaka nova akcija kosovskih institucija predstavlja dodatni razlog za zabrinutost. Zakon mora da važi za sve, ali kontrole moraju biti transparentne, zasnovane na jasnim pravilima i sprovedene bez diskriminacije.

Za sada nema podataka o tome da li je u najnovijoj akciji neki lokal zatvoren, niti da li su inspektori utvrdili nepravilnosti, što još više govori o motivima ove akcije.

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Tagovi :

Kosovo i Metohija

Inspekcija

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