Turska finansira izgradnju džamija na Kosmetu: Islamska zajednica planira 1.000 novih

Islamska zajednica Kosova nastavlja izgradnju novih i obnovu postojećih džamija na Kosovu i Metohiji, a u javnosti se ponovo pominje ranija najava o mogućoj izgradnji još 1.000 džamija.

Na čelu Islamske zajednice Kosova nalazi se muftija Naim Ternava, koji je prethodnih godina više puta govorio o potrebi proširenja vjerske infrastrukture, posebno u naseljima u kojima je povećan broj stanovnika i vjernika.

Prema podacima koje je ranije iznio Ternava, na Kosovu i Metohiji bilo je približno 800 džamija.

Jedan od najvećih projekata je izgradnja Centralne džamije u Prištini, koju finansijski podržava turska Uprava za vjerske poslove, poznata kao Dijanet (Diyanet).

Prema ranije objavljenim projektnim podacima, kompleks bi trebalo da zauzima približno 15.000 kvadratnih metara, a planirana je izgradnja četiri munare.

Osim prostora za molitvu, projektom su predviđeni biblioteka, sale za sastanke i konferencije, smještaj za osoblje, poslovni prostori i parking sa približno 300 mjesta.

Vrijednost izgradnje ranije je procijenjena na između 25 i 30 miliona evra.

Izgradnja ovog objekta godinama je izazivala polemike u javnosti, prvenstveno zbog odabrane lokacije i arhitektonskog rješenja.

Dio građana i vjernika tražio je da se džamija gradi na drugoj lokaciji, dok su pojedine građanske inicijative osporavale sam projekat.

Radovi su, ipak, nastavljeni, a muftija Ternava je u više navrata obilazio gradilište. Islamska zajednica Kosova u septembru i novembru 2025. godine saopštila je da se izgradnja odvija prema predviđenom planu.

Pored Centralne džamije u Prištini, Islamska zajednica Kosova sprovodi i druge projekte izgradnje i obnove vjerskih objekata.

Prethodnih godina građene su džamije, medrese i objekti namijenjeni vjerskom obrazovanju u više gradova i opština.

Obnovljeni su objekti medresa u Prizrenu i Gnjilanu, a razvijani su i instituti za učenje Kurana napamet u Đakovici i Prizrenu.

Iz Islamske zajednice Kosova navode da su ulaganja u vjersku infrastrukturu povezana i sa obrazovnim i humanitarnim aktivnostima.

U finansiranju obnove islamskih vjerskih objekata učestvuju i privremene institucije u Prištini.

Krajem 2024. godine prištinske vlasti saopštile su da su za period od 2025. do 2027. godine izdvojena 4,22 miliona evra za obnovu šest džamija.

Sredstva za izgradnju novih džamija obezbjeđuju se iz više izvora, među kojima su donacije vjernika, vakufska sredstva i finansijska podrška međunarodnih organizacija.

Značajnu ulogu u finansiranju pojedinih projekata ima Turska, koja učestvuje u izgradnji velikih vjerskih objekata na Kosovu i Metohiji.

Međutim, pitanje porijekla novca za izgradnju džamija bilo je i predmet političkih sporova.

Muftija Ternava ranije je odbacio optužbe da je Islamska zajednica Kosova primala novac od Srbije za izgradnju pojedinih džamija, najavljujući pravne postupke protiv osoba koje su iznosile takve tvrdnje.

Krajem avgusta 2026. godine Ternava je ponovo zatražio da nadležne institucije ispitaju navode iz dokumenta koji se pojavio u javnosti.

U tom dokumentu iznesene su optužbe o navodnim vezama Islamske zajednice Kosova sa srpskim bezbjednosnim strukturama.

Ternava je pozvao nadležne da utvrde autentičnost dokumenta i provjere tvrdnje koje su u njemu navedene.