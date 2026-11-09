Informer ostaje bez jutarnjeg programa, REM izrekao zabranu

Regulatorno tijelo za elektronske medije (REM) izreklo je sankcije televizijama Informer i Prva zbog kršenja pravila medijskog izvještavanja

Regulatorno tijelo za elektronske medije (REM) izreklo je sankcije televizijama Informer i Prva zbog kršenja pravila medijskog izvještavanja tokom izborne kampanje. Informer će sedam dana biti bez jutarnjeg informativnog programa, dok je televiziji Prva zabranjeno emitovanje emisije "Vesti" na jedan dan.

Televizija Informer objavila je da je dobila rješenje REM-a kojim joj se zabranjuje emitovanje emisije "Prve info" i istovrsnih programskih sadržaja, počevši od sutra.

Informer neće moći emitovati jutarnji informativni program u terminu od 7 do 8:30 sati. Zabrana se odnosi i na druge sadržaje istog tipa, čak i ako im se promijene naziv, vrijeme emitovanja ili druge karakteristike.

Savjet REM-a je na sjednici održanoj 4. novembra izrekao zabranu emitovanja emisije "Prve info" televiziji Informer u trajanju od sedam dana. Televiziji Prva izrečena je jednodnevna zabrana emitovanja emisije "Vesti", kao i petodnevna zabrana emitovanja "Jutarnjeg programa".

Mjera protiv Informera izrečena je zbog toga što je voditeljica emisije "Prve info" tokom predizborne kampanje iznijela politički stav. Savjet REM-a ocijenio je da je time počinjena naročito teška povreda Zakona o elektronskim medijima.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ocijenio je da je Savjet REM-a postupio nezakonito, pa čak i neustavno. Najavio je da će takvu odluku osporavati pred sudovima, uključujući i Ustavni sud.

(Avaz)