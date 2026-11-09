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Spremačice iz Skupštine AP Vojvodine pozvane na razgovor u policiju

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АТВ редакција
09.11.2026 18:15

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Foto: ATV

Nakon vijesti da su privedene 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije, oglasila se Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine i demantovala te navode.

„Jedina tačna činjenica jeste da su zaposlene radnice dale izjave nadležnim organima isključivo u svojstvu građana, što predstavlja standardnu proceduru, u vezi sa čim je izdata i službena bilješka Policijske uprave u Novom Sadu“, navodi se u saopštenju.

Kako je prenio Danas, pozivajući se na saznanja iz više izvora u MUP-u, po nalogu tužilaštva privedene su 22 spremačice zaposlene u Skupštini AP Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije.

Prema tim informacijama, one su saslušane u Policijskoj ispostavi Stari grad u Novom Sadu, po nalogu tužilaštva, zbog sumnje da je uništavana dokumentacija iz Skupštine AP Vojvodine.

U prvobitnim izvještajima nije bilo poznato u kom svojstvu su davale izjave u policiji.

Podsjećamo, Vrhovno javno tužilaštvo izdalo je hitno obavezno uputstvo kojim se nalaže svim glavnim javnim tužiocima da od policije zahtijevaju sprečavanje uništavanja službenih spisa i provjeru informacija o uništavanju dokumentacije u državnim institucijama, bankama, Bezbjednosno-informativnoj agenciji (BIA) i drugim ustanovama.

Takođe, prije nekoliko dana policija je ušla u zgradu Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) iz istog razloga.

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spremačica

AP Vojvodina

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