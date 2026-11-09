Logo

Oglasio se tužilac o tragediji na Zlatiboru: Šta se zna o djevojci čije je tijelo pronađeno?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 14:03

Komentari:

0
Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

U širem centru Zlatibora danas je došlo do tragedije, kada je na pločniku ispred zgrade pronađeno tijelo mlađe žene, za koju se za sada pretpostavlja da je u pitanju ruska državljanka.

"Uviđaj je u toku, pretpostavlja se da je u pitanju djevojka stara oko dvadesetak godina i da je ruska državljanka. Još uvijek nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do njenog stradanja. Da li je sama skočila ili pala sa terase, ili da li je eventulano u pitanju ubistvo. Više informacija biće poznato nakon uviđaja", potvrđeno je za RINU u nadležnom tužilaštvu u Užicu.

Полиција Србија

Srbija

Na Zlatiboru pronađeno tijelo djevojke: Sumnja se da je ubijena i bačena sa terase

Policija je blokirala područje, a na lice mjesta hitno su upućene brojne policijske patrole, forenzičari koji će utvrditi oklonosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Djevojka je boravila u iznajmljenom apartmanu u zgradi u širem centru Zlatibora.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zlatibor

Preminula djevojka

pronađeno tijelo

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Rotacija policije Republike Srpske

Hronika

Strašna tragedija: Dječak iz BiH poginuo u jezivoj nesreći

3 h

0
Automobil policije Crne Gore.

Region

Oružana pljačka u Podgorici: Lopovi prijetili pištoljem radniku i oteli novac

3 h

0
Veselin Milić negirao krivicu pred sudom

Srbija

Veselin Milić negirao krivicu pred sudom

3 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Banja Luka

U Banjaluci prodato najviše stanova, evo kolika je prosječna cijena kvadrata

3 h

0

Više iz rubrike

Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije

Srbija

Na Zlatiboru pronađeno tijelo djevojke: Sumnja se da je ubijena i bačena sa terase

3 h

0
Veselin Milić negirao krivicu pred sudom

Srbija

Veselin Milić negirao krivicu pred sudom

3 h

0
Narodna banka Srbije

Srbija

Nova pravila za kamate i kredite: Važno obavještenje za građane

7 h

0
Učionica

Srbija

Novi trend u školama brine roditelje: ''Ajfon odjeljenja'' izlažu djecu podsmijavanju

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima