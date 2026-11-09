Veselin Milić negirao krivicu pred sudom

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je počelo suđenje bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, a on se izjasnio da nije kriv po optužbama za neprijavljivanje krivičnog djela i falsifikovanje isprava u vezi sa ubistvom Aleksadra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku.

Na početku suđenja tužilac je pročitao optužni akt, nakon čega je sudija upitala Milića da li je razumio navode optužnog prijedloga i kako se izjašnjava, na šta je on rekao da nije kriv ni za jedno krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

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Milić je najavio da će u nastavku suđenja iznijeti odbranu.

Tužilaštvo je predložilo sudu da budu ispitani vlasnik lokala "27" o tome da li je u noći ubistva Nešvića pozvao Milića, kao i optuženi za ubistvo Nešovića i mnogi drugi svjedoci.

Tužilac je predložio da se kao dokaz izvedu fajlovi sa Milićevog telefona, koji su na USB-u, te da se od MTS pribavi listing poziva obavljenih sa Milićevog telefona od 12. do 15. maja.

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Milićev branilac Nemanja Vasiljević je na početku izlaganja rekao da su načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović uhapšeni po krivičnoj prijavi koju su podneli Milićevi branioci, jer su, kako je naveo, oštetili Milića tokom prikupljanja dokaza i obavještenja tužilaštva u ovom slučaju.

(Tanjug)