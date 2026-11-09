Detalji užasa na Zlatiboru: U apartmanu u kom je boravila nastradala Ruskinja ima krvi

Policija i Više javno tužilaštvo u Užicu nastavljaju rad na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima je danas prije podne nastradala državljanka Rusije, čije je tijelo pronađeno na platou ispred jedne stambene zgrade na Zlatiboru.

Kako smo već objavila, tijelo ruske državljanke stare oko 20 godina nađeno je na platou ispred zgrade u kojoj je ona prethodno boravila u iznajmljenom apartmanu.

Istražitelji utvrđuju identitet osoba koje su boravile u apartmanu na Zlatiboru iz kojeg je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, djevojka pala. Prema informacijama izvora bliskog istrazi, u apartmanu je bilo više osoba.

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"Sve ukazuje na to da je u apartmanu bilo više osoba koje su slavile, vjerovatno, nečiji rođendan. Takođe, u apartmanu su nađeni tragovi krvi. Policija radi na utvrđivanju indetiteta osoba koje su bile u tom apartmanu", saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Pored toga, pretpostavlja se da su te osobe dolazile iz drugih zgrada sa apartmanskim smještajem, kao i obližnjeg hotela.

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U toku su provjere i prikupljanje informacija iz tih objekata kako bi se utvrdilo ko je sve bio prisutan, a pregledaju se i snimci sa sigurnosnih kamera.

Identitet nastradale djevojke za sada nije zvanično saopšten, a istraga bi trebalo da utvrdi šta se događalo u sobi i pod kojim okolnostima je došlo do njenog pada. Za sada se ne isključuje ni mogućnost da je devojka žrtva zločina.

(Kurir)