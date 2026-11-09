Aleksandar Čupić predložen za predsjednika Narodne skupštine

Kandidat za predsjednika Narodne skupštine sa Studentske liste objaviće studentski pokret, a do tada svi fakulteti iznose svoje predloge. Studenti Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kandidovaće profesora Aleksandra Čupića, poznatog govornika sa studentskih skupova.

Nakon što je odlazeća predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić juče zakazala sednicu za utorak 17. oktobar, najavljeno je i da će Studentska lista objaviti svog kandidata za predsjednika ovog tijela, piše Nova.rs.

Naime, istog dana je nekadašnji guverner Narodne banke Srbije i kandidat za poslanika sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju" Dejan Šoškić izjavio da će kandidata za predsjednika Skupštine saopštiti studentski pokret.

Do konačne objave, fakulteti daju svoje predloge, a potom slijedi glasanje. Prema saznanju Nove, studenti Saobraćajnog fakulteta u Beogradu predložili su da najvišu funkciju u Parlamentu obavlja profesor Aleksandar Čupić.

U dokumentu u koji smo imali uvid piše da je “u toku izjašnjavanje plenuma o modalitetu izbora skupštinskih funkcija i sastavljanja Vlade”.

U ovom dokumentu Saobraćajnog fakulteta piše da je “Prijedlog za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije prof. Aleksandar Čupić”. Uz predlog je priložena i njegova radna biografija.

Tragom ove informacije pozvali su profesora Čupića kako bismo dobili komentar na predlog njegovih studenata.

“O kandidatu će se izjasniti studenti kada donesu konačnu odluku. Nisam upoznat sa prijedlozima, tako da ne bih mogao da komentarišem pomenutu funkciju. Najbolje da sačekamo studente”, rekao je kratko prof. Čupić.

Doktor nauka i poljoprivrednik

Podsjetimo da je profesor Čupić privukao pažnju javnosti nakon što je na skupu Studentske liste u Surčinu otpjevao obradu narodne pjesme "Hajde Jano", sa stihovima posvećenim podršci studentima. Pjesma je ubrzo stekla veliku popularnost i postala nezvanična himna Studentskog pokreta. Profesor se takođe istakao svojim djelima i ranije, kada je zajedno sa svojom porodicom organizovao smještaj za studente koji su pješačili ka Kragujevcu.

Profesor Aleksandar Čupić je doktor nauka i docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem radi duže od dvije decenije. Njegov akademski rad vezan je za poštanski saobraćaj, transportne mreže i primjenu informacionih tehnologija.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Projektovanje transportnih mreža primenom evolucionog računarstva: mreža za prenos ekspres poštanskih pošiljaka" odbranio je 25. decembra 2014. godine na ovom fakultetu.

Pored akademske karijere, Čupić se bavi i poljoprivredom. Živi u Sopotu, gdje sa porodicom vodi poljoprivredno gazdinstvo.

U razgovoru za Novu.rs ranije je naveo da svojim primjerom želi da pokaže da je moguće napustiti grad, razviti uspješno poljoprivredno gazdinstvo i podizati šestoro djece.

Profesor Čupić nalazi se na 51. mjestu izborne liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju".

Inače, do izbora novog predsjednika parlamenta sjednicom će predsjedavati najstariji narodni poslanik, profesor Stojan Radenović. Na sjednici, u utorak 17. novembra, u 10 časova, planirano je da na dnevnom redu bude šest tačaka: potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i izbor stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Kandidat Studentske liste, nekadašnji guverner NBS Dejan Šoškić, u jučerašnjem gostovanju u emisiji Utisak nedelje, osvrnuo se na najavljenu sjednicu, rekavši da će nakon konstituisanja Parlamenta "stvari početi da ubrzavaju". Istakao je i da će Parlament kao zakonodavno tijelo početi da funkcioniše, da će biti formirani skupštinski odbori, pa zatim i Vlada Srbije, kao i da će čitav proces biti završen predsjedničkim izborima do kraja godine.

"Studenti znaju da ova grupa izabranih ljudi sa studentske liste koja će ući u Parlament, po slovu zakona postaje vlasnik mandata i ona samostalno odlučuje. Mi ćemo ući u jedan normalan politički proces", rekao je Šoškić.