Tužilaštvo traži hitnu provjeru zbog informacija o odvođenju Bake Praseta

Kako nezvanično saznaje Kurir, povodom navoda objavljenih na društvenim mrežama i u pojedinim medijima o "odvođenju Bake Praseta od strane maskiranih lica", Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da hitno istraži ove navode.

Policiji je naloženo da izvrši terenske provjere i preduzme druge radnje i mjere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provjere okolnosti ovog slučaja.

Podsjetimo, na zvaničnom Instagram profilu influensera i jutjubera Baka Praseta objavljena je informacija da je priveden, nakon čega se ova vest proširila društvenim mrežama.

Ispod ove objave potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta možete da pročitate u nastavku:

Scena Maskirani ljudi odveli Baku Prase: Tvrdi se da je priveden

(Kurir)