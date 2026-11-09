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Tužilaštvo traži hitnu provjeru zbog informacija o odvođenju Bake Praseta

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АТВ редакција
09.11.2026 17:21

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Baka Prase
Foto: Youtube/BakaPrase

Kako nezvanično saznaje Kurir, povodom navoda objavljenih na društvenim mrežama i u pojedinim medijima o "odvođenju Bake Praseta od strane maskiranih lica", Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da hitno istraži ove navode.

Policiji je naloženo da izvrši terenske provjere i preduzme druge radnje i mjere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provjere okolnosti ovog slučaja.

Podsjetimo, na zvaničnom Instagram profilu influensera i jutjubera Baka Praseta objavljena je informacija da je priveden, nakon čega se ova vest proširila društvenim mrežama.

Ispod ove objave potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta možete da pročitate u nastavku:

Бака Прасе

Scena

Maskirani ljudi odveli Baku Prase: Tvrdi se da je priveden

(Kurir)

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Tagovi :

Bogdan Ilić

Baka Prase

Tužilaštvo

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