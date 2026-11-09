Tužilaštvo traži hitnu provjeru zbog informacija o odvođenju Bake Praseta

Autor:ATV redakcija
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Kako nezvanično saznaje Kurir, povodom navoda objavljenih na društvenim mrežama i u pojedinim medijima o "odvođenju Bake Praseta od strane maskiranih lica", Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da hitno istraži ove navode.
Policiji je naloženo da izvrši terenske provjere i preduzme druge radnje i mjere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provjere okolnosti ovog slučaja.
Podsjetimo, na zvaničnom Instagram profilu influensera i jutjubera Baka Praseta objavljena je informacija da je priveden, nakon čega se ova vest proširila društvenim mrežama.
Ispod ove objave potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta možete da pročitate u nastavku:
Scena
Maskirani ljudi odveli Baku Prase: Tvrdi se da je priveden
(Kurir)
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