Majka išla sinu u posjetu u zatvoru, pa mu nosila drogu

Autor:ATV redakcija
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Šezdesetpetogodišnja žena iz Skoplja uhapšena je nakon što je tokom kontrole paketa koji je donijela sinu u zatvor "Idrizovo" pronađena marihuana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, piše Sloboden pečat.
Kako se navodi u saopštenju policije, slučaj je otkriven 8. novembra oko 10 časova, prilikom pregleda paketa koji je žena donijela u zatvorsku ustanovu.
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Tom prilikom pronađena je i oduzeta marihuana, a policijski službenici su oko 11.30 časova uhapsili Dž. F. (65) iz Skoplja.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da će, nakon kompletiranja dokumentacije o slučaju, protiv osumnjičene biti podnijeta odgovarajuća prijava.
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