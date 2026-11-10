Logo

Majka išla sinu u posjetu u zatvoru, pa mu nosila drogu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 12:20

Komentari:

0
Detaljan pogled na zaključana vrata zatvorske ćelije sa krevetom unutra.
Foto: pexels/Ron Lach

Šezdesetpetogodišnja žena iz Skoplja uhapšena je nakon što je tokom kontrole paketa koji je donijela sinu u zatvor "Idrizovo" pronađena marihuana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, piše Sloboden pečat.

Kako se navodi u saopštenju policije, slučaj je otkriven 8. novembra oko 10 časova, prilikom pregleda paketa koji je žena donijela u zatvorsku ustanovu.

Кинез православни свештеник

Svijet

Rođen u Kini, odrastao u Brazilu: U Rumuniji postao pravoslavni sveštenik

Tom prilikom pronađena je i oduzeta marihuana, a policijski službenici su oko 11.30 časova uhapsili Dž. F. (65) iz Skoplja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da će, nakon kompletiranja dokumentacije o slučaju, protiv osumnjičene biti podnijeta odgovarajuća prijava.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sjeverna Makedonija

Zatvor

Droga

Komentari (0)

Pročitajte više

Jelena Karleuša

Scena

Krivična prijava protiv Jelene Karleuše

1 h

0
Konobar

BiH

Poslodavac iz BiH traži 50 radnika

1 h

0
Trišo Kukolj

Ostali sportovi

Tuga u Srpskoj: Prerano preminuo poznati karatista

1 h

0
Lančani sudar u Bugarskoj: Raste broj poginulih

Svijet

Lančani sudar u Bugarskoj: Raste broj poginulih

1 h

0

Više iz rubrike

Kinez postao pravoslavni sveštenik.

Svijet

Rođen u Kini, odrastao u Brazilu: U Rumuniji postao pravoslavni sveštenik

1 h

0
Lančani sudar u Bugarskoj: Raste broj poginulih

Svijet

Lančani sudar u Bugarskoj: Raste broj poginulih

1 h

0
Sudar 50 vozila u Bugarskoj

Svijet

Najmanje pet mrtvih: Sudarilo se 50 vozila

2 h

0
Avion je naprava za letenje čvrste konstrukcije. Sastoji se iz tijela , opreme i pogona.

Svijet

Drama na nebu: Zamalo sudar dva putnička aviona

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima