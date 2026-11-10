Krivična prijava protiv Jelene Karleuše

Udruženje Eko straža iz Srbije podnijelo je Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu krivičnu prijavu protiv pjevačice Jelene Karleuše i bivše generalne direktorke RTS-a Manje Grčić.

Kako je udruženje objavilo na Instagramu, prijava je podnesena zbog sumnje na krivična djela davanja i primanja mita, trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja.

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Povod je prepiska koju je Karleuša u ponedjeljak, 9. novembra, sama objavila na mreži Iks. Na snimku ekrana razgovora s Manjom Grčić, u poruci od 31. avgusta, Karleuša traži uslugu za Vukašina Katića, kandidata na konkursu RTS-a.

"Imam jednu molbu za tebe, naravno uz veliko vraćanje usluge i revanš. A to je moj Vukašin. Vukašin Katić. On je moje dijete. Znači mi ako možeš da mu daš šansu, sigurna sam da će ti pružiti 300%. Svi imaju neku vezu, preko nekog su došli na taj konkurs, on je došao sam i ne zna da ti pišem poruku", napisala je Karleuša.

Poruku završava riječima da bi "bilo super" ako može i da bi Grčić imala "veliki revanš" od nje.

Karleuša je prepisku podijelila kao odgovor na Katićevu objavu na Iksu, u kojoj je naveo da o njoj ne želi govoriti ružno. Pjevačica je napisala da je zgađena, tvrdeći da mu je godinama pomagala i da je za njega molila da ne dobije otkaz na Pinku, a potom i da ga zaposle na RTS-u.

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Katić je nedavno objavio da postaje dio RTS-a. Nakon Karleušine objave poručio je da je posao dobio pošteno, prijavom na konkurs za nova TV lica, te je objavio mejlove o prijavi i pozivu na kasting.

Traže kompletnu prepisku

U Eko straži ističu da je RTS javni servis koji finansiraju svi građani Srbije kroz taksu i budžet, te da se zapošljavanje u njemu mora zasnivati na znanju i uslovima konkursa, a ne na vezama i obećanim uslugama.

Prijavom traže da tužilaštvo reaguje na objavu za koju smatraju da pokazuje elemente navedenih krivičnih djela, te da pribavi kompletnu prepisku i dokumentaciju konkursa.

Iz udruženja su najavili da će javnost obavještavati o daljem toku postupka.