Krivična prijava protiv Jelene Karleuše

Autor:ATV redakcija
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Udruženje Eko straža iz Srbije podnijelo je Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu krivičnu prijavu protiv pjevačice Jelene Karleuše i bivše generalne direktorke RTS-a Manje Grčić.
Kako je udruženje objavilo na Instagramu, prijava je podnesena zbog sumnje na krivična djela davanja i primanja mita, trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja.
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Povod je prepiska koju je Karleuša u ponedjeljak, 9. novembra, sama objavila na mreži Iks. Na snimku ekrana razgovora s Manjom Grčić, u poruci od 31. avgusta, Karleuša traži uslugu za Vukašina Katića, kandidata na konkursu RTS-a.
"Imam jednu molbu za tebe, naravno uz veliko vraćanje usluge i revanš. A to je moj Vukašin. Vukašin Katić. On je moje dijete. Znači mi ako možeš da mu daš šansu, sigurna sam da će ti pružiti 300%. Svi imaju neku vezu, preko nekog su došli na taj konkurs, on je došao sam i ne zna da ti pišem poruku", napisala je Karleuša.
Poruku završava riječima da bi "bilo super" ako može i da bi Grčić imala "veliki revanš" od nje.
Karleuša je prepisku podijelila kao odgovor na Katićevu objavu na Iksu, u kojoj je naveo da o njoj ne želi govoriti ružno. Pjevačica je napisala da je zgađena, tvrdeći da mu je godinama pomagala i da je za njega molila da ne dobije otkaz na Pinku, a potom i da ga zaposle na RTS-u.
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Katić je nedavno objavio da postaje dio RTS-a. Nakon Karleušine objave poručio je da je posao dobio pošteno, prijavom na konkurs za nova TV lica, te je objavio mejlove o prijavi i pozivu na kasting.
U Eko straži ističu da je RTS javni servis koji finansiraju svi građani Srbije kroz taksu i budžet, te da se zapošljavanje u njemu mora zasnivati na znanju i uslovima konkursa, a ne na vezama i obećanim uslugama.
Prijavom traže da tužilaštvo reaguje na objavu za koju smatraju da pokazuje elemente navedenih krivičnih djela, te da pribavi kompletnu prepisku i dokumentaciju konkursa.
Iz udruženja su najavili da će javnost obavještavati o daljem toku postupka.
Iskreno, ZGADJENA sam ovim sto sam procitala. Vukasin Katic je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlasceno usao da se slika kao moj fan. Pruzila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kuci, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblacila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje sto je morao da napise jeste HVALA. Vukasine, SRAM TE BILO. I tebe i Milosa.— Jelena Karleuša (@karlinbich) November 9, 2026
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