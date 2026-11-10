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Poznata pjevačica odrasla u kući bez kupatila: ''Grijali smo vodu da se kupamo''

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АТВ редакција
10.11.2026 10:10

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Pjevačica Rada Manojlović
Foto: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Pjevačica Rada Manojlović odrasla je u vrlo skromnim uslovima u selu Četereže kod Požarevca, te je prvi zarađeni novac uložila u obnovu rodnog doma.

Rada se proslavila u trećoj sezoni "Zvezda Granda", kada je stigla do finala ovog takmičenja, nakon čega su uslijedili hitovi i uspješna karijera.

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Rada se nikada nije stidjela svog porijekla, te nije tajna da je odrasla u vrlo skromnim uslovima, pa da čak nije imala ni kupatilo u djetinjstvu.

"Nismo imali kupatilo, grijali smo vodu da se kupamo. Snađeš se. Imaš šporet, griješ vodu i to je to", rekla je pjevačica svojevremeno.

Danas je u njenom dvorištu, pored stare trošne kuće u kojoj je odrasla i jedna nova i luksuzno opremljena, za koju je pjevačica dala čak 100.000 evra.

Kako je jednom prilikom ispričala, prvi put se u kupatilu okupala kod jedne drugarice, kada je bila šokirana da to može da obavi "za dva minuta".

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"Kako si to zapamtila? To je meni tada bio, što bi ljudi rekli, kulturološki šok. Nisam to mogla da shvatim, kako? Rekla mi je: "E, evo, samo minut dva, da se istuširam i krećemo", a ja: "Pa kako? Pa to ne stigneš ni da napuniš šerpu vodom, ni da se šporet zagrije, pa voda... Pa to traje i traje..." Dok te neko polije ili sam sebe kad polivaš, pa isprosipaš sve, pa dok to sve pokupiš i očistiš... To je stvarno proces kad se kupaš u lavorima ili buradima. Jeste, to mi je tad stvarno bilo nešto "uvau"", priznala je ona za Pričaonicu i dodala:

"Sad ne mogu da se sjetim kad sam se prvi put okupala u kupatilu, vjerovatno kod te drugarice", priznala je Rada.

(Nova)

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Tagovi :

Rada Manojlović

Pjevačica

estrada

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