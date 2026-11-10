Lančani sudar u Bugarskoj: Raste broj poginulih

Najmanje deset ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na auto-putu na jugoistoku Bugarske u kojoj je učestvovalo pedesetak vozila, a koja se desila usljed guste magle, javili su danas lokalni mediji.

Najmanje deset ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na auto-putu na jugoistoku Bugarske u kojoj je učestvovalo pedesetak vozila, a koja se desila usljed guste magle, javili su danas lokalni medijiGuverner regiona Jambol Georgi Čalakov rekao je bugarskoj novinskoj agenciji BTA da je najmanje deset osoba poginulo i da je u sudaru učestvovalo pedesetak vozila.

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Prema riječima glavnog inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova regiona Jambol Todora Mišineva, još nekoliko osoba blokirano je unutar vozila.

"Trenutno je prioritet operacija spasavanja. Kada se to završi, biće pokrenut proceduralni i istražni postupak", naglasio je Mišinev.

Lokalni mediji navode da je 27 povrijeđenih prebačeno u regionalne bolnice.