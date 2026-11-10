Dom zdravlja Prijedor demantovao navode o bjekstvu pacijenta iz vozila hitne pomoći

Nijedno vozilo prijedorskog Doma zdravlja nije učestvovalo u događaju o kojem su pojedini portali izvijestili zbog bjekstva pacijenta iz vozila hitne pomoći prilikom prevoza iz Prijedora, saopšteno je danas iz ove zdravstvene ustanove.

"Apelujemo na sva sredstva informisanja da prije objave provjere sve činjenice, kako ne bi dovodili u zabludu ni javnost ni pacijente", navedeno je u saopštenju.

Iz Doma zdravlja Prijedor napomenuli su da daju punu podršku svim zdravstvenim radnicima u obavljanju njihove d‌jelatnosti, a koji se suočavaju sa različitim problemima.

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(Srna)