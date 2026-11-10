Ko je kažnjen, a protiv koga je obustavljen postupak: REM donio odluku

Savjet Regulatornog tijela za elektronske medije izrekao je televiziji Kurir zabrane emitovanja Dnevnika u trajanju od jednog dana i Vijesti u trajanju od dva dana, dok je televiziji V5 iz Valjeva izrečena mjera upozorenja. Televiziji Prva jednodnevna zabrana oglašavanja.

Na sjednici Savjeta Regulatornog saveta za elektronske medije izrečeno je nekoliko mjera televizijama protiv kojih je pokrenut ispitni postupak zbog kršenja medijskih prava.

Televiziji Kurir izrečene su mjere zabrana emitovanja Dnevnika u trajanju od jednog dana i zabrana emitovanja emisije Vijesti u trajanju od dva dana, zbog kršenja izvještavanja tokom predizborne kampanje.

Protiv Televizije Kurir postupak je bio pokrenut zbog emisije "Puls Srbije" emitovane 7. oktobra.

Televiziji V5 iz Valjeva izrečena je mjera upozorenja, "zbog nenamjerno učinjene greške" TV V5 iz Valjeva. Mjera je donesena zbog reemitovanja programa Informer TV "Specijal".

Televiziji Prva izrečena je mera zabrane oglašavanja u trajanju od jednog dana, jer emisija protiv koje je pokrenut ispitni postupak više ne postoji, tačnije prestala je da se emituje.

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"Punomoćnik TV Prva, advokat Slobodan Kremenjak rekao je da se prijava odnosi na emisiju "Dan na dan" koja "nije na programu već izvjesno vrijeme".

"Tako da je pružalac medijske usluge tu odluku donio prije i nevezano za sam postupak koji ste vi pokrenuli", dodao je advokat Kremenjak.

Na dnevnom redu je i postupak protiv Informera. Uoči sjednice, ispred sjedišta Savjeta REM-a organizovan je skup podrške Informeru.

Savjet REM-a je 4. novembra jednoglasno odlučio da zabrani emitovanje emisije "Prve info" na Televiziji Informer u trajanju od sedam dana. Primjena te zabrane počela je danas.

(RTS)