Otac koji je kćerku držao zarobljenu u kadi i mučio je osuđen na osam godina

Uroš Pašajlić, koji je svoju tada osmogodišnju kćerku držao zatočenu u stanu na Zvezdari, pravosnažno je osuđen na osam godina i osam mjeseci zatvora zbog nasilja u porodici i zlostavljanja i mučenja.

Ovo je slučaj koji je duboko potresao Srbiju zbog jezivih detalja mučenja koji su opisani u optužnici protiv “oca iz pakla”.

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Djevojčicu su u kupatilu u kadi pronašli policajci 24. marta 2023.godine, kada je Pašajlićeva tadašnja partnerka Ivana Ž. došla u policijsku stanicu i prijavila ga za nasilje. Tom prilikom policiji je rekla da on ima kćerku koja bi mogla da bude sama u iznajmljenom stanu.

Policajci su odmah otišli na adresu na Zvezdari, provalili u stan i zatekli djevojčicu u kadi u kupatilu, potpuno iznemoglu.

Pašajlić je uhapšen četiri dana kasnije u stanu svog prijatelja, nakon što se skrivao od policije.

Sramno svjedočenje majke djevojčice

Majka djevojčice Nevena T. je tokom svjedočenja govorila o ocu svoje kćerke.

"Otac je htio da imamo bebu, ja sam čak i razmišljala da abortiram. On joj je dao ime", rekla je ona.

Nevena je zatim rekla da, iako je vidjela da je on priznao da je kćerku držao zatočenu, da se ona njega ipak sjeća na drugačiji način.

"Ja njega takvog ne poznajem. On je kćerku izbavio iz Doma", rekla je Nevena.

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Na suđenju pokušavao da opravda svoje postupke

Otac devojčice na suđenju se ponašao bizarno – dok o svojoj kćerkici nije želio da govori ili je pričao o njoj smireno, kada je govorio o svojoj partnerki Ivani Ž. sav je bio usplahiren.

Tokom suđenja, Pašajlić je govorio o konzumiranju narkotika i alkohola, dok je u pojedinim navratima pokušavao da odgovornost prebaci na svoju tadašnju partnerku, koja ga je i prijavila policiji.

Na jednom od ročišta, on je brutalno vrijeđao svoju žrtvu Ivanu Ž., govorio je da je ona kriva za to što je svoje osmogodišnje dijete ostavljao samo, a kada bi ga neko pitao o kćerkici, ne bi odgovarao. Kratko je samo rekao da je “nije zaključao u kupatilu”. Glas mu je bio ravan, miran.

(Blic)