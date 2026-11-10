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Stiže čak 26 stepeni: Jedan dan se posebno ističe

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АТВ редакција
10.11.2026 09:39

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Vremenska prognoza: Zalazak sunca
Foto: ATV/Branko Jović

Narednih dana Srbiju očekuju veoma česta naoblačenja sa kišom. Jedan dan se posebno ističe sa temperaturom od čak 26 stepeni Celzijusa, javljaju meteorolozi.

Danas se očekuje pravo jesenje vrijeme, maksimalna temperatura biće od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 14.

Već sutra toplije, maksimalna temperatura iznad 15 stepeni, na zapadu Srbije i do 18.

U četvrtak se sa juga Mediterana očekuje priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće iznad 20 stepeni.

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Sve više će jačati snažan ciklon sa Atlantika, uz veoma izražena topla južna strujanja.

Najtopliji dan biće petak. Maksimalna temperatura biće do ljetnih 25-26 stepeni.

Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, pa će Valjevo i Loznica sa 26 biti najtopliji u Srbiji i širom Evrope, a u Beogradu će biti oko 25 stepeni.

Ove vrlo visoke temperature biće posljedica fenskog efekta južnog vjetra.

U petak krajem dana i tokom noći sa sjeverozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama. Jugoistočni vjetar biće u skretanju na vrlo jak sjeverozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu.

Temperatura će biti u naglom padu i to za čak 20 stepeni, a na višim planinama na jugu i jugozapadu Srbije kiša će preći u snijeg.

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Snijeg će padati uglavnom iznad 800 - 1000 metara nadmorske visine.

Drugog dana vikenda biće suvo.

Snijeg će biti prolaznog karaktera, a maksimalna temperatura za vikend biće od 5 do 10 stepeni.

(Telegraf)

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