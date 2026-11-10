Policija došla na vrata Dragana J. Vučićevića

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević oglasio se rano jutros i otkrio da su mu trojica policajaca po nalogu Tužilaštva došla na kućnu adresu kako bi ga priveli, i to tačno pred suđenje u REM-u danas.

"Dobro jutro. Upravo su, po nalogu tužilaštva, ne znam tačno kog, trojica policajaca došla na moju kućnu adresu. Jedan je kapetan, druga dvojica su nižih činova. Upravo ispred vrata konsultuju se sa tužilaštvom, imaju nalog da me privedu na suđenje u vezi sa krivičnim djelom uvreda u produženom trajanju. Ovo se nikada nije dešavalo! Čekaju instrukciju od tužilaštva šta da rade, da li mogu sam da dođem danas u 15 časova ili moraju da me privedu. Zamolio sam ih da me puste da idem danas na saslušanje u REM, gdje nam sude, cijeloj televiziji, sa idejom da nas zabrane!", rekao je Vučićević.

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On je tvrdi da je u pitanju direktan plan da se spriječi iznošenje istine o udaru na "Informer".

"Neki su smislili da ne budem u REM-u tako što će da me privedu po prijavi za koju ni ne znam koja je, nisu mi dali ni primjerak. Plašim se da je ovo plan da me uhapse, liše slobode i onemoguće da danas kažem odbranu u vezi sa planom da ugase Informer! Zabranili su mi i da ih snimam pod prijetnjom privođenja. Neki drugi, vidjeli ste šta ovih dana radi Šarović policajcima i žandarmeriji, bezobzirno ih snima i proganja i nikom ništa, a ja poštujem pravnu državu ako je uopšte više ima", naglasio je glavni urednik "Informera".

Vučićević je objasnio da je poslije konsultacija policije sa sudijom i tužilaštvom ipak pušten da ode na današnju sjednicu REM-a, gdje se odlučuje o sudbini Informer TV.

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"Poslije konsultacija sa sudijom i tužilaštvom, policajci su me pustili da odem na sjednicu REM-a, uz obavezu da odmah dostavim dokaze da sam tamo. Sudija Sanja Vujačić naložila je moje privođenje jutros po krivičnoj prijavi koju je protiv mene podnijela Sanja Fric sa Studentske liste! Zamislite, dvije nedjelje poslije izbora oni bi da stražarno hapse i sprovode novinare! Nikada u istoriji Srbije i Evrope zbog krivičnog djela uvrede niko nije uhapšen niti stražarno sproveden. Ovo je bukvalno teror Studentske liste!", poručio je Vučićević.

(Kurir)