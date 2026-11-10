Zaraza se ponovo širi, evo ko je u najvećem riziku

Od početka 2026. godine, zaključno sa 8. novembrom, u Srbiji je registrovano 27 slučajeva malih boginja (morbila), a najveći broj novih obolijevanja za bilježen je tokom oktobra, kada su prijavljena 22 slučaja.

Najveće žarište trenutno je na teritoriji grada Bora, gde je registrovano 18 slučajeva, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

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Jedan slučaj zabilježen je u Novom Pazaru, a jedan u Beogradu tokom aprila i maja. Tokom avgusta i septembra registrovana su još tri slučaja na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Od početka oktobra prijavljena su 22 slučaja. Pored 18 oboljelih u Boru, dva slučaja registrovana su u Beogradu, jedan u Požarevcu i jedan na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Slučaj u Požarevcu odnosi se na zdravstvenog radnika koji je bio u kontaktu sa oboljelom osobom iz Bora u Opštoj bolnici u Požarevcu.

Najugroženija nevakcinisana deca

Prema podacima Batuta, najveći broj oboljelih čine nevakcinisana deca mlađa od četiri godine, ali i odrasle osobe starije od 20 godina.

Male boginje su akutno, veoma zarazno virusno oboljenje koje može imati tešku kliničku sliku i izazvati ozbiljne komplikacije, pa čak i smrtni ishod. Komplikacije su češće kod dece mlađe od pet godina, odraslih starijih od 20 godina i osoba sa oslabljenim imunitetom.

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Među mogućim komplikacijama su upala srednjeg uha, upala pluća i zapaljenje mozga, dok se u rijetkim slučajevima može javiti i teško neurološko oboljenje koje nastaje nekoliko godina nakon infekcije.

Obuhvat vakcinacijom i dalje nedovoljan

Batut upozorava da je pravovremena MMR vakcinacija najefikasnija i najbezbjednija mjera prevencije malih boginja.

Prema podacima za 2025. godinu, obuhvat prvom dozom MMR vakcine u drugoj godini života u Srbiji iznosio je svega 72,8 odsto, dok je drugu dozu primilo 91 odsto planirane populacije.

MMR vakcina štiti od malih boginja, zaušaka i rubele. Prva doza daje se nakon navršenih 12 mjeseci života, a druga prije polaska u prvi razred osnovne škole.

Iz Batuta ističu da je od posebnog značaja vakcinacija sve djece uzrasta od 12 meseci do navršenih 18 godina koja nisu vakcinisana u skladu sa kalendarom obavezne imunizacije.

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Male boginje se šire i Evropom

Epidemiološka situacija nije povoljna ni u drugim dijelovima Evrope. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tokom 2026. godine, zaključno sa 30. septembrom, u evropskom regionu registrovano je 15.239 slučajeva morbila.

Čak 92 odsto svih slučajeva zbilježrno je u devet zemalja, među kojima prednjači Kazahstan sa 7.333 oboljele osobe. Slijede Rusija sa 1.416, Turska sa 1.141 i Ujedinjeno Kraljevstvo sa 1.045 slučajeva.

Batut navodi da su u istom periodu u evropskom regionu Svjetske zdravstvene organizacije zabilježena i dva smrtna ishoda povezana sa malim boginjama.

(B92)