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Novi detalji o napadaču iz Krakova: Mladić posjećivao sajtove o Andersu Brejviku

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АТВ редакција
10.11.2026 13:16

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Naoružani policajci obezbjeđuju ograđeni prostor nakon što je napadač otvorio vatru na trgu u Krakovu, u Poljskoj, u subotu, 7. novembra 2026. godine, pri čemu je, prema navodima nadležnih, bilo mrtvih i povređenih.
Foto: AP Photo/Beata Zawrzel/Tanug

Poljski ministar pravde Valdemar Žurek saopštio je da su istražni organi došli do novih informacija o napadaču koji je u subotu izvršio oružani napad na glavnom trgu u Krakovu u kojem je poginulo šest osoba, navodeći da je na svom računaru posjećivao internet stranice o norveškom ekstremisti Andersu Brejviku.

Žurek je u razgovoru za Radio Krakov rekao da su istražioci pregledali računar osumnjičenog i pronašli tragove njegovog interesovanja za Brejvika, koji je 2011. godine izveo terorističke napade u Norveškoj, uključujući masakr na ostrvu Uteja.

Prema riječima ministra, u prostorijama u kojima je napadač radio pronađeni su predmeti i simboli koji bi mogli da ukazuju na povezanost sa ideologijom krajnje desnice.

Žurek je potvrdio i da je u automobilu napadača pronađen prigušivač, dok, prema dosadašnjim informacijama, počinilac nije ostavio nikakvo pismo niti poruku kojom bi objasnio motive napada.

Ministar je istakao da istraga obuhvata i ispitivanje kontakata napadača, mogućih saradnika i eventualnih ideoloških uticaja koji su mogli da doprinesu izvršenju zločina.

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U napadu koji se dogodio u subotu na glavnom trgu u Krakovu stradalo je šest osoba, dok je 16 povrijeđeno. Među povrijeđenima su bila i dva policajca, kao i napadač, koji je preminuo u bolnici u ponedeljak ujutru.

Policija je u porodičnom stanu napadača u Ostrovjecu Šventokšiskom pronašla tijela njegovih roditelja i sestre, piše Tanjug.

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Tagovi :

pucnjava u Krakovu

Napadač

Poljska

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