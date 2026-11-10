Blokirano 50 srednjih škola širom Francuske

Učenici u Francuskoj blokirali su gotovo 50 privatnih ili državnih srednjih škola širom te države, javljaju francuski mediji, pozivajući se na podatke Ministarstva za obrazovanje.

Prema podacima Ministarstva za obrazovanje, blokirano je oko 1,3 odsto od ukupnog broja srednjih škola u Francuskoj, što znači 49 obrazovnih institucija od 3.700 na teritoriji Francuske.

Francuska medijska kuća BFMTV navodi da do sada nisu prijaljeni prekidi u obrazovnom procesu.

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Danas su u Francuskoj nastavljeni protesti učenika srednjih škola, studenata i prosvjetnih radnika.

U Parizu su odobrene demonstracije koje su počele u podne sa trga Panteon. Očekuje se učešće od 2.000 do 4.000 ljudi.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra kada su učenici srednjih škola izašli na ulice Pariza sa zahtjevom za poboljšanje uslova. Njima su se kasnije pridružili nezadovoljni rastom troškova života nakon čega su se protesti proširili i na ostatak države.

(Srna)