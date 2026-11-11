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Muškarci u FBiH gube pravo na prijevremenu penziju

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АТВ редакција
11.11.2026 09:53

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Muškarci u FBiH gube pravo na prijevremenu penziju
Foto: ATV

Žene u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. januara 2027. godine moraće imati najmanje 60 godina života i 35 godina staža osiguranja kako bi ostvarile pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju.

To je 6 mjeseci staža i života više nego po sadašnjim uslovima.

Muškarci još do kraja ove godine imaju pravo na prijevremenu penziju, a od iduće godine to pravo gube. Žene će u prijevremenu penziju moći do 2036. godine.

Iz udruženja penzionera poručuju: kako stvari stoje, radnici će s posla u grob.

Pored redovne „izuzetne prijevremene starosne penzije” po opštem Zakonu o PIO, u Federaciji BiH postoje i posebni oblici ranijeg penzionisanja na koje se ova pravila i postupno podizanje granice ne odnose, prenosi Bljesak.

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