Muškarci u FBiH gube pravo na prijevremenu penziju

Žene u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. januara 2027. godine moraće imati najmanje 60 godina života i 35 godina staža osiguranja kako bi ostvarile pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju.

To je 6 mjeseci staža i života više nego po sadašnjim uslovima.

Muškarci još do kraja ove godine imaju pravo na prijevremenu penziju, a od iduće godine to pravo gube. Žene će u prijevremenu penziju moći do 2036. godine.

Iz udruženja penzionera poručuju: kako stvari stoje, radnici će s posla u grob.

Pored redovne „izuzetne prijevremene starosne penzije” po opštem Zakonu o PIO, u Federaciji BiH postoje i posebni oblici ranijeg penzionisanja na koje se ova pravila i postupno podizanje granice ne odnose, prenosi Bljesak.