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Evo gdje je jutros vazdug nezdrav

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АТВ редакција
11.11.2026 07:55

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Banjaluka prekrivena maglom.
Foto: ATV

Vazduh je jutros nezdrav u Sarajevu, gdje je izmjeren indeks zagađenosti 167, te u Banjaluci sa indeksom 165, podaci su sajta "Eko akcija".

Osim u ova dva grada, vazduh je u kategoriji nezdravog i u Ilijašu, Visokom i Kaknju.

Nezdrav vazduh može izazvati pojačane simptome i intenzitet bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Zbog toga je potrebno da plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe smanje bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali izbjegavati i svi ostali.

Vazduh nezdrav za osjetljive grupe je u Vogošći, Prijedoru i Zenici, dok je umjereno zagađen u Doboju, Maglaju, Hadžićima, Gacku, Jajcu i Tešnju.

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Trebinje, Mostar, Bihać i Livno jutros imaju dobar kvalitet vazduha, piše Srna.

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Tagovi :

nezdrav vazduh

Banjaluka

Sarajevo

zagađenje

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