Српска богатија за 31 бебу

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима Републике Српске у посљедња 24 часа рођена је 31 беба.
У УКЦ Републике Српске у Бањалуци рођено је 10 беба, док се у Добоју "најљепши плач" зачуо шест пута.
Бијељина, Источно Сарајево и Фоча богатији су за по три нова становника, а Приједор и Градишка за по два.
По једна беба рођена је у Невесињу и Зворнику.
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