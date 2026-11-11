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Српска богатија за 31 бебу

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АТВ редакција
11.11.2026 07:36

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У породилиштима Републике Српске у посљедња 24 часа рођена је 31 беба.

У УКЦ Републике Српске у Бањалуци рођено је 10 беба, док се у Добоју "најљепши плач" зачуо шест пута.

Бијељина, Источно Сарајево и Фоча богатији су за по три нова становника, а Приједор и Градишка за по два.

По једна беба рођена је у Невесињу и Зворнику.

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Тагови :

бебе

Новорођенче

рођење

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