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Славимо преподобног Аврамија Затворника: Ево по чему га вјерници памте

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АТВ редакција
11.11.2026 07:02

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Славимо преподобног Аврамија Затворника: Ево по чему га вјерници памте
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају преподобног Аврамија Затворника, заштитника овчара, оваца и ситне стоке.

Свети преподобни Аврамије Затворник био је малоазијски хришћански испосник и монах. Своју јаку вјеру, наслијеђену од побожних родитеља, показивао је одмалена и толико је волио Бога, каже предање, да је од жене побјегао недјељу дана по вјенчању.

Његови сродници и мештани поздравише такав необичан гест и он се убрзо надалеко прослави као мудар и уздржан човјек.

Родитељи су му умрли, а он је све своје имање подијелио сиромашнима, не оставивши себи ништа, јер се плашио да се његов ум не прилијепи за неку овоземаљску ствар, пише у црквеним календарима за овог свеца.

Свети Аврамије је за пуних 50 година изашао међу свет свега два пута. Први пут да обрати Богу једно село у ком су били сви незнабожци. Епископ је желио да га постави баш у то село за свештеника, али се Аврамије успротиви тој одлуци, преноси Информер.

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црквени календар

светац

православље

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