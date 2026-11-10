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Преминуо Ђорђе Живић

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10.11.2026 21:26

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Преминуо Ђорђе Живић
Фото: Pixabay

У родном Новом Саду, у 69. години, преминуо је академски сликар Ђорђе Живић (1958).

Завршио је Средњу умјетничку школу „Богдан Шупут“, а касније у Београду и Факултет примијењених умјетности.

Приватно се усавршавао у школи „Сергеј Јовановић“, као и у атељеу чувеног вајара Матије Вуковића.

Осим у престоници, умјетнички се усавршавао у Минхену и Паризу, у Центру „Жорж Помпиду“.

Излагао је на више од двије стотине колективних изложби у земљи и иностранству и изградио препознатљив сликарски свијет.

Добитник је награде 16. Новосадског салона за ликовну умјетност, а његов умјетнички опус остао је трајно везан за град у којем је рођен.

Од 1982. године радио је као самостални умјетник и сврставао се у сам врх савременог војвођанског сликарства. Члан Савеза удружења ликовних умјетника Војводине био је од 1984. године.

Значајни циклуси радова по којима је препознатљив су „Нови урбани ентитети“ (започет 1990) и „Данубиан концепт“ (започет 2005).

Сахрана Ђорђа Живића биће одржана у четвртак у 13.30 часова на Градском гробљу, преноси Срна.

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Тагови :

Преминуо Ђорђе Живић

Нови Сад

смрт

сахрана

сликар

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