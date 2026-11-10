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Богатство природе уз Уну као аргумент у случају Трговске горе

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Валерија Илић
10.11.2026 19:38

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Истраживања на подручју Трговске горе открила су бројне заштићене биљне и животињске врсте, изворе питке воде, пећине и поноре. Све то могло би бити угрожено изградњом складишта радиоактивног отпада, на подручку које припада сливу ријеке Уне.
Фото: ATV

Истраживања на подручју Трговске горе открила су бројне заштићене биљне и животињске врсте, изворе питке воде, пећине и поноре. Све то могло би бити угрожено изградњом складишта радиоактивног отпада, на подручку које припада сливу ријеке Уне.

„Открили смо читав низ флоре и фауне који припадају листи строго заштићених и заштићених врста и код нас и у Републици Хрватској и сматрам да је то подручје крашког терена и поплавних шума изузетно значајно за очување и веома угрожено уколико буде изграђено складиште радиоактивног отпада на Трговској гори“, рекла је Ранка Војиновић, Удружење жена „БУБАМАРА“.

„Са тим одлагалиште радиоактивног отпада, који ће се појавити у Хрватској потенцијално можемо имати јако велики проблем с том разликом што је то у сливу ријеке Уне и онда постоји проблем онечишћења комплетног тог дијела“, рекао је интернационални инструктор роњења из спелеологије, Зоран Дујаковић.

У наредном периоду очекује се израда студије утицаја на животну средину, на коју ће БиХ морати да одговори у кратком року, каже Борислав Бојић. Док из ресорног министарства поручују да су резултати истраживања у селу Матавузи важан основ за даље активности.

„Ова презентација је значајна не само због истраживачких радова и резултата истраживачких радова, него због тога што је једно дружење приступило истраживаним радовима у контексту случаја Трговска гора“, рекла је стручни савјетник у министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Свјетлана Радусин.

„Ми очекујемо, вјероватно ће то бити у вријеме празника, јер Хрватска води рачуна о томе да ми имамо што мање времена и вјероватно ће нам дати врло кратко вријеме, ми очекујемо 30 дана, међутим ми смо радећи ове активности довољно припремљени са довољно капацитета“, рекао је координатор Правног и експертског тима БиХ за Трговску гору, Борислав Бојић.

Резултати истраживања требало би да послуже као додатни аргумент БиХ у предстојећем поступку израде студије утицаја на животну средину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Трговска гора

Ријека Уна

природа

ријека

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