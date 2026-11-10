Свађа због пице у Русији: Подијелила и Путинове сараднике

Аутор:АТВ редакција
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Приједлог да се пица избаци из школских мензи у Русији изазвао је жестоку расправу и подијелио тамошњу јавност, али и политичаре блиске предсједнику Владимиру Путину.
Прави заокрет услиједио је када су у одбрану тог руској култури наводно јела стали и неки посланици странке предсједника Владимира Путина и поједини руски ултранационалисти, пише Еуроњуз, преноси Бета.
Иницијативу да пица буде избрисана са јеловника у школским мензама у Русији покренуо је почетком новембра шеф федералног фонда за безбједност и борбу против корупције Виталиј Бородин.
Рекао је да није ријеч само о исхрани, него да дјеца одрастају са „типичним производом непријатељске земље“ која снабдијева оружјем Украјину.
Само пар дана касније добио је снажну подршку Елене Јамполскаје, савјетнице предсједника Владимира Путина за културу.
„То свакако није јело које треба понудити у школама“, рекла је Јамполскаја, која је са нутритивних аргумената брзо прешла и на одбрану националних вриједности.
Оцијенила је да државне школе треба више простора да дају руској кухињи, да младима приближе домаће кулинарско богатство, и предложила да се пица замијени пирошкама, надјевеном питом кулебјаком, ташкама од тијеста...
Међутим, многи Руси се, пише Еуроњуз, нису ни најмање сагласили са тим кулинарским крсташким ратом. Против се прво изјаснило неколико политичара и чланова Грађанске коморе Русије, тијела које је веома блиско властима.
Потом се огласила Светлана Журова, чланица Путинове Јединствене Русије и бивша олимпијска шампионка у брзом клизању. Она је приједлог забране одбацила као „апсурдну мјеру“.
Нагласила је да патриотизам не смије аутоматски да се претвори у одбијање свега што долази из иностранства, и запитала како Русија мисли да брани сопствену културу од напада у иностранству ако се тако понаша.
У одбрану пице стала је и државна новинска агенција РИА Новости, која је навела да је она одавно глобално јело, цијењено далеко изван граница земље поријекла и да нема никакве везе са политичким контроверзама. РИА Новости сматра да нема никаквог смисла окривити неко јело за одлуке италијанске владе.
Еуроњуз примјећује да је то став „ако се има у виду да на оптуженичкој клупи у овом случају није нека влада, него квасно тијесто са парадајзом и сиром“.
Коначно, и поједини руски ултранационалисти су јасно ставили до знања да не желе да се одрекну пице.
Предузетник и оснивач медијске групе Царград Константин Малофејев, познат по подршци проруским сепаратистима у Донбасу, критиковао је навику да се сваки проблем рјешава забраном. Интересантна је, пише Јуроњуз, његова констатација да је далеко лакше нешто забранити него учинити нешто корисно.
Нападу на пицу успротивили су се и шеф Праведне Русије Сергеј Миронов и конзервативни посланик Јединствене Русије Виталиј Милонов. Управо је Милонов поставио и кључно питање шта је у ствари пица и који се састојци на њу стављају, пише Еуроњуз, додајући да пица у руским школама „једва да личи на оно што замишљамо када помислимо на Италију или Напуљ“.
„Међу критичарима приједлога свако мало би се појавила иста теза: проблем није нужно пица, него оно што на њој заврши. Брига се односи на квалитет исхране дјеце, а не на националност рецепта“, пише Еуроњуз.
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