Аутор:АТВ редакција
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Седмогодишња девојчица пореклом из Босне и Херцеговине једна је од двijе особе које су погинуле у тешкој аутобуској несрећи која се догодила у Француској 6. новембра. Погинула дjевојчица је кћерка Елмина Хасановића и Ајле Аљић. Елмин и Ајла су се споразумно развели. Она је с дјецом отишла у Француску и добила азил.
У шокантној исповијести за "Дневни аваз", Елмин Хасановић сада тврди да је то урадила нелегално, односно да је њихову дјецу буквално отела. Трагичну информацију о погибији свог детета је добио док је био у Меки у Саудијској Арабији.
"Зазвонио ми је телефон. Назвао ме пријатељ, који ме питао шта има, како сам. Рекао сам да сам на умри, да сам у Меки. Он ми је онда изразио саучешће. Ја сам му одговорио, али нисам знао што ми изјављује саучешће и зашто то говори. Каже 'па Елмо ти не знаш, јутрос ти је кћерка погинула'. Ја сам остао залеђен, нисам могао да вјерујем шта се догађа", прича потресено Хасановић.
Након пробитног шока, схватио је да су његови знали шта се догодило, али да му нису одмах казали, него су чекали његов повратак у Сарајево.
"Брат је плакао", присјећа се Хасановић.
Откуд његова дјеца у Француској, без његовог пристанка као оца?
"Водим битку с том Ајлом Аљић. Бившом мојом супругом. Она је бесправно одвела дјецу у Француску, без моје саглансоти. Извадила им пасоше без моје сагласности. Како су дјеца добила пасоше без моје сагласности? Ја сам то пријавио полицији 19. марта 2022. године, то је на Тужилаштво КС отишло 2024. године. Пријавио сам, дакле, да је моја бивша супруга нелегално одвела дјецу у Француску", наводи у шокантној исповијести Хасановић.
Даље наводи да је ишао све преко институција система. Да је чекао коначну тужилачку одлуку, јер је, према његовим тврдњама, МУП Кантона Сарајево дјело квалификовао као отмицу малољетне дјеце.
"Чекао сам пар година то и онда сам 3. августа 2026. године поднио ургенцију Тужилаштву КС. Ту пише да су примили моју ургенцију у њиховом одговору, гдје ми Тужилаштво КС у потпису главна тужитељка Мелиха Дугалија одговара да је предмет у процесу. Предузимају се све мјере и радње, о чему ћу бити благоворемено обавијештен. Послије тог дописа прошло је пар мјесеци, никад ништа нисам добио. Искрено не знам више шта да радим. Покушао сам правним путем, дошао сам у ситуацију да дијете које нисам видио пет година, да га више никада нећу видјети зато што је погинула Зејнеп у Француској. Ја за ово нисам крив. Да сам прије дочекао да ми се дете пресели, него да се против ње подигне оптужница. Душа ми пуца због тога", каже Хасановић.
(Аваз)
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