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Фонд ПИО Српске упутио хитан позив пензионерима

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АТВ редакција
10.11.2026 14:23

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Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Фото: Eyüpcan Timur/Pixels

На позив Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, од 23 корисника у Србији који су имали рачуне у Алта банци у стечају, њих 15 још није доставило нове рачуне у другој банци за исплату пензија, речено је у Фонду ПИО.

Фонд Републике Српске за октобар је исплатио пензије за 21.736 корисника који живе у Србији.

У Фонду кажу да је још прије позива упућеног корисницима чији су рачуни били у Алта банци њих шест доставило нове рачуне у другим банкама, а два корисника су то учинила након позива Фонда.

Након отварања новог девизног рачуна, корисници су дужни да Фонду, без одгађања, доставе потврду о отвореном рачуну, односно одговарајућу банкарску документацију, путем електронске поште на адресу: LikvidaturaCS@fondpiors.org.

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Фонд је позвао кориснике да то ураде у што краћем року, како би се благовремено обезбиједили услови за редовну исплату пензија и избјегле евентуалне потешкоће или прекиди у исплати.

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Тагови :

Фонд ПИО

Пензионери

Србија

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