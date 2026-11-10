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Извучена комбинација у 90. колу, играч из Републике Српске освојио Пежо 308

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АТВ редакција
10.11.2026 20:15

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Лото резултати 90. кола, које је извучено 10.11.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 6, 23, 18, 39, 15, 7, 38.

У овој игри није било добитника.

Лото 7/39 резултати, 90. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.200.000 КМ извучени су бројеви: 6, 23, 18, 39, 15, 7, 38.

Лото плус резултати, 90. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.200.000 КМ, извучени су бројеви: 15, 32, 9, 1, 11, 7, 38.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 90. коло

Џокер игра у 90. колу износила је 440.000 КМ, извучени су бројеви: 3, 0, 9, 5, 0, 1.

Ни у овој игри није било добитника.

Специјалну награду Пежо 308 (Peugeot 308 Style / Allure) добио је играч 02-09213-46-1-26-00202 а који је листић уплатио у Добоју.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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