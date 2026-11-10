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Најбизарније незгоде које су се догодиле паровима током секса: Поједине шокирају

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АТВ редакција
10.11.2026 21:02

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Жена и мушкарац леже у кревету.
Фото: Pexels/cottonbro studio

Неки интимни тренуци завршили су се толико неочекивано да су постали тема медицинских извјештаја и свјетских медија.

Страст понекад може да донесе потпуно неочекиване посљедице. Од пољупца након којег је жена изгубила слух до оргазма који никако није престајао, поједини случајеви из медицинске праксе и телевизијских емисија звуче готово невјероватно.

Британски „Тхе Сун“ прикупио је неколико необичних прича које показују да се и тренуци највеће интимности понекад могу претворити у праву драму.

Пољубац због којег је изгубила слух

Једна млада жена из кинеске провинције Гуангдонг завршила је 2008. године у болници након страственог пољупца са дечком.

Према тадашњим извјештајима, снажна промјена притиска током љубљења довела је до повреде уха и наглог губитка слуха.

Љекари су очекивали да ће се слух постепено вратити, а овај необичан случај привукао је пажњу медија широм свијета.

Оргазам који је трајао три сата

Жена представљена као Лиз испричала је у америчкој телевизијској емисији „Секс ме је одвео у хитну помоћ“ да је након интимног односа са партнером доживјела искуство које је у почетку било пријатно, али се убрзо претворило у панику.

Према њеном свједочењу, осјећај оргазма није престајао ни након сат времена. Покушавала је да се смири, али безуспјешно, па је на крају завршила у хитној помоћи.

Како је испричала, тегобе су се повукле тек након приближно три сата. Прича је први пут доспјела у медије још 2014. године.

Љубавни угриз са озбиљним посљедицама

Посебно забрињава случај жене са Новог Зеланда која је доживјела мождани удар, а љекари су повреду крвног суда на врату повезали са такозваним љубавним угризом.

Притисак и оштећење крвног суда могли су да допринесу стварању угрушка, што показује да чак и наизглед безазлен гест у изузетно ријетким околностима може да има озбиљне посљедице.

Након секса примијетио да слабије види

Мушкарац из британског Саутемптона потражио је љекарску помоћ када је примијетио сметње са видом на једном оку.

Љекари су установили крварење повезано са пуцањем ситног крвног суда у оку, након наглог повећања притиска током сексуалне активности.

(Супер Жена)

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Тагови :

љубав и секс

Сексуални односи

пољубац

оргазам

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