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Фонд Часни Појас Пресвете Богородице обезбиједио важне медицинске апарате за Институт за мајку и дијете

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АТВ редакција
10.11.2026 21:40

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Фонд Часни Појас Пресвете Богородице обезбиједио важне медицинске апарате за Институт за мајку и дијете
Фото: Srpska pravoslavna crkva

Његова светост патријарх српски Порфирије, главни старатељ Фонда Часни Појас Пресвете Богородице, благословио је да се из средстава тог фонда Служби за испитивање и лијечење болести респираторног система Института за здравствену заштиту мајке и дјетета „Др Вукан Чупић“ у Београду купе уређај за континуирано праћење вриједности респираторних гасова у крви, капнометар, вриједан 3.027.501,60 динара, као и уређаји за респираторну полиграфију, вриједни 1.512.000 динара.

Фонд Часни Појас Пресвете Богородице основан је у јуну ове године, непосредно по повратку те велике светиње из престоног Београда у манастир Ватопед на Светој Гори.

Фонд чине прилози које је вјерни народ даровао у Вазнесењском и Спомен-храму Светог Саве током поклоњења Часном Појасу Пресвете Богородице, од 19. маја до 6. јуна 2026. године. Игуман Ватопеда, архимандрит Јефрем, оставио је прикупљена средства на самостално располагање Његовој светости патријарху српском Порфирију.

Управу Фонда чине архимандрит Данило, директор Патријаршијске управне канцеларије, протонамјесник Мирослав Чолаковић, секретар Епархијског управног одбора Архиепископије београдско-карловачке, књижевник из Косовске Митровице Живојин Ракочевић, професор Филозофског факултета у Београду Милош Ковић и секретар Задужбине Симе А. Игуманова Милена Врућинић.

Управа очекује да ће Фонд Часни Појас Пресвете Богородице и убудуће бити допуњаван прилозима који ће омогућити наставак његове човјекољубиве дјелатности, саопштила је Српска православна црква

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Појас Пресвете Богородице

Фонд Часни Појас Пресвете Богородице

донација

СПЦ

институт за мајку и дијете

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