Тајна здравља из херцеговачких планина: За Риста избор је срчаник

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Између нара, домаћег лимуна, херцеговачког меда на требињској пијаци нашли су се и они који траже један посебан састојак за своје здравље. За Риста избор је срчаник. Ријетка биљка која расте на високим херцеговачким планина. Пред нашом камером открива и рецепт.
"То је посебна једна биљака, и сама ријеч каже за шта је она. Ставља се у ракију лозу и послије 20 дана се може конзумирати. Свако јутро по једну чашицу. За здравље срца. И то само има у Требињу, што је интересантно, а са Зеленгоре се доноси", каже Ристо Џоџо.
Ристо има свој рецепт, али ових дана многи на требињској пијаци траже свој природни лијек за јачање имунитета. Ту су и продавци да их посавјетују.
"Природно, најприје превентива па онда све остало. Претежно користимо прополис, мед, лимун, то су нам нека основна средства за борбу против вируса", "Бијелог лука, смокава, сок од шипка, чајевима, мало вина и то је то", кажу грађани.
Са друге стране, фармацеути упозоравају да комбинација природних препарата са суплементима није увијек најбољи избор. Важно је знати шта организму заиста треба.
"Оно на шта бисмо скренули пажњу јесте на конзума свега и свачега. Узимања и природних приправака па онда дођу у апотеку гдје купе још додатно витамине и минерале. Битна је селекција и да се посавјетујете са фармацеутом. Да би се према вама изабрало шта је најбоље", каже Милица Мискин, магистар фармације.
Ипак, редован сан и здрава исхрана и даље остају најбољи савезник у борби против сезонских вируса. Кад се томе дода чист ваздух, херцеговачко сунце и мало срчаника за почетка ове приче, за јужњаке бриге нема.
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