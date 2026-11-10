Кинез постао православни свештеник

Аутор:АТВ редакција
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Рођен у Кини, одрастао у Бразилу, а образовање стекао у Румунији - Дионисије Кенан Ванг има животну причу каква се ријетко среће.
У Румунију је стигао 2014. године, првобитно како би студирао теологију, а у недјељу, 8. новембра 2026. године, постао је први православни свештеник кинеског поријекла у историји Румунске православне цркве.
Његово рукоположење уприличено је у Митрополитској катедрали у Клуж-Напоки, а нови свештеник службу ће обављати у цркви Преображења Господњег, гдје ће се богослужења одржавати на румунском и енглеском језику.
Његов необичан животни пут привукао је пажњу јавности, посебно због чињенице да је рођен на Далеком истоку, а након година проведених на другом континенту пронашао своје мјесто у православној цркви у Румунији.
Дионисије Кенан Ванг је теолог и историчар, а универзитетско образовање стекао је на Универзитету у Букурешту, преноси "Адеварул".
Ванг је у Румунију дошао након што му се изјаловио план да теологију студира у Грчкој. За упис му је био потребан сертификат о познавању грчког језика, који није имао, па је одлучио да потражи другу могућност.
Избор је пао на Румунију, гдје је постојао припремни програм за учење језика.
"Имао сам вјерску потрагу"
Учење румунског језика није му представљало велики проблем, будући да је већ говорио енглески и португалски.
Ипак, одлука да се пресели није била само питање образовања, већ је, како објашњава, првенствено проистекла из његове духовне потраге.
Желио је да живи у земљи у којој православна вјера има значајно мјесто у животу заједнице.
"Имао сам ту вјерску потрагу и, пошто у Бразилу нисам могао ништа да промијеним, одлучио сам да се преселим у земљу у којој већ постоји развијена инфраструктура православне цркве", објаснио је.
По доласку у Румунију наставио је академско усавршавање на Универзитету у Букурешту, гдје је студирао историју и православну теологију.
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