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Возач Ненада Нешића обухваћен великом акцијом ПОСКОК-а, одузет му аутомобил

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
11.11.2026 12:51

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Возач Ненада Нешића обухваћен великом акцијом ПОСКОК-а, одузет му аутомобил

Дарко Чајић, возач Ненада Нешића који ради при Цивилној заштити Републике Српске, обухваћен је великом полицијском акцијом која се налогу ПОСКОК-а Федералног тужилаштва ФБиХ спроводи против двије организоване криминалне групе.

Како сазнаје АТВ Чајић тренутно није лишен слободе, али се у оквиру акције претреса његова имовина, као и приватни аутомобил, који ће бити одузет. Иначе, Чајић је раније био запослен у Дирекцији за координацију полицијских тијела у БиХ, гдје је био ангажован као Нешићев пратилац.

Акција је започела рано јутрос и њоме је обухваћено најмање 11 особа осумњичених за организовани криминал, трговину дрогом и прање новца.

Заплијењено 110 килограма дроге?

Како пишу федерални медији у акцији су ухапшени Мухарем Смајловић, Едиб Џеџибег и Селма Богучанин, супруга Амела Богучанина, који се налази у притвору због пуцњаве на Врацама од 7. јуна у којој је убијен Бранислав Јањић. У обрачуну двије криминалне групе рањени су Богучанин и Сергеј Фортула, док је Јањић од посљедица рањава подлегао у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.

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Џеџибег и Амел Богучанин су заједно хапшени 2022. године у акцији “Хорнет” због препродаје дроге коју су набављали преко шкаљарског клана. Истрага.ба наводи да је у јутрошњем претресу код Џеџибега пронађено око 80 килограма сканка и 30 килограма спида.

Акцију ”отворило” хапшење возача КПЗ Зеница

Како пише истрага.ба недавно хапшење Ибрахима Хандановића, радника Казнено-поправног завода Зеница и пратиоца директора тог завода Русмира Исака, отворило је истражиоцима траг према криминалној групи Мухарема Смајловића званог Ћело из Зенице, која је мета данашње акције.

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Борис Трнинић, в.д. директор Цивилне заштите Републике Српске, каже за АТВ да званично није обавијештен да је акцијом обухваћен њихов радник, те да је за све сазнао из медија.

Трнинић: Подржавам рад истражних органа

”Апсолутно подржавам рад свих полицијских агенција и тужилаштава, поготово када су у питању ствари које су предмет акције која се спроводи. Јако сам разочаран и узрујан чињеницом да се неко од наших радника доводи у везу са таквим кривичним дјелима”, рекао је Трнинић.

По налогу Посебног одјељења Федералног тужилаштва ФБиХ, акцију спроводе Управа полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона, Федерална управа полиције, Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ и Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона.

Претреси на више локација

”У оквиру акције врше се претреси на више локација на подручју Зеничко-добојског, Сарајевског, Унско-санског кантона, као и на подручју Републике Српске. Издате су наредбе за лишење слободе осумњичених особа, а активности на њиховој реализацији су у току”, саошптило је Федерално тужилаштво ФБиХ.

667d0eb763c42 ФУП

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На мети десетине особа: Велика акција у БиХ

Додају да активности на терену обухватају привођење осумњичених, као и претресе стамбених и других објеката и имовине, те привремено одузимање возила и других предмета који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

”Оперативним активностима обухваћено је више десетина особа, а преодузете мјере и радње усмјерене су на документовање кривичних дјела, прикупљање доказа и утврђивање свих околности које се доводе у везу са дјеловањем наведених организованих криминалних група”, наводе у Федералном тужилаштву.

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Тагови :

Дарко Чајић

Полицијска акција

Цивилна заштита РС

претреси

Дрога

организовани криминал

Ибрахим Хандановић

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