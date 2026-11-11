Возач Ненада Нешића обухваћен великом акцијом ПОСКОК-а, одузет му аутомобил

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:1
Дарко Чајић, возач Ненада Нешића који ради при Цивилној заштити Републике Српске, обухваћен је великом полицијском акцијом која се налогу ПОСКОК-а Федералног тужилаштва ФБиХ спроводи против двије организоване криминалне групе.
Како сазнаје АТВ Чајић тренутно није лишен слободе, али се у оквиру акције претреса његова имовина, као и приватни аутомобил, који ће бити одузет. Иначе, Чајић је раније био запослен у Дирекцији за координацију полицијских тијела у БиХ, гдје је био ангажован као Нешићев пратилац.
Акција је започела рано јутрос и њоме је обухваћено најмање 11 особа осумњичених за организовани криминал, трговину дрогом и прање новца.
Како пишу федерални медији у акцији су ухапшени Мухарем Смајловић, Едиб Џеџибег и Селма Богучанин, супруга Амела Богучанина, који се налази у притвору због пуцњаве на Врацама од 7. јуна у којој је убијен Бранислав Јањић. У обрачуну двије криминалне групе рањени су Богучанин и Сергеј Фортула, док је Јањић од посљедица рањава подлегао у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
Хроника
Ухапшен Сергеј Фуртула, осумњичени за покушај убиства на Врацама
Џеџибег и Амел Богучанин су заједно хапшени 2022. године у акцији “Хорнет” због препродаје дроге коју су набављали преко шкаљарског клана. Истрага.ба наводи да је у јутрошњем претресу код Џеџибега пронађено око 80 килограма сканка и 30 килограма спида.
Како пише истрага.ба недавно хапшење Ибрахима Хандановића, радника Казнено-поправног завода Зеница и пратиоца директора тог завода Русмира Исака, отворило је истражиоцима траг према криминалној групи Мухарема Смајловића званог Ћело из Зенице, која је мета данашње акције.
Хроника
Ибрахиму Хандановићу одређен притвор: Службеник КПЗ-а Зеница иза решетака установе у којој ради
Борис Трнинић, в.д. директор Цивилне заштите Републике Српске, каже за АТВ да званично није обавијештен да је акцијом обухваћен њихов радник, те да је за све сазнао из медија.
”Апсолутно подржавам рад свих полицијских агенција и тужилаштава, поготово када су у питању ствари које су предмет акције која се спроводи. Јако сам разочаран и узрујан чињеницом да се неко од наших радника доводи у везу са таквим кривичним дјелима”, рекао је Трнинић.
По налогу Посебног одјељења Федералног тужилаштва ФБиХ, акцију спроводе Управа полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона, Федерална управа полиције, Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ и Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона.
”У оквиру акције врше се претреси на више локација на подручју Зеничко-добојског, Сарајевског, Унско-санског кантона, као и на подручју Републике Српске. Издате су наредбе за лишење слободе осумњичених особа, а активности на њиховој реализацији су у току”, саошптило је Федерално тужилаштво ФБиХ.
Хроника
На мети десетине особа: Велика акција у БиХ
Додају да активности на терену обухватају привођење осумњичених, као и претресе стамбених и других објеката и имовине, те привремено одузимање возила и других предмета који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
”Оперативним активностима обухваћено је више десетина особа, а преодузете мјере и радње усмјерене су на документовање кривичних дјела, прикупљање доказа и утврђивање свих околности које се доводе у везу са дјеловањем наведених организованих криминалних група”, наводе у Федералном тужилаштву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму