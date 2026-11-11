Акција ”Сјена 2” Предраг Иванић спроведен у ОЈТ Бањалука!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Предраг Иванић из Бањалуке, осумњичени за превару и тешке крађе у акцији ”Сјена 2”, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Иванића ће у року од 24 сата испитати дежурни тужилац, који ће након тога донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Иванић је осумњичен за превару старије жене којој је узео новац доводећи је у заблуду причом да јој је син повријеђен у саобраћајној несрећи. На терет му се ставља и да је на подручју Лакташа ушао у приватне куће и украо мобилни телефон, моторну пилу и кофер са алатом. Сумња се да је овим дјелима жртвама причинио штету од око 3.200 КМ.
Иначе, Иванић је познат као вишеструки преступник. Због сличних кривичних дјела хапшен је крајем августа, након чега је мјесец дана провео у притвору. Чим је пуштен на слободу наставио је са преварама и крађама због чега је поново ухапшен.
Од почетка 2026. године полиција је против Иванића поднијела пријаве за најмање 15 кривичних дјела, а због имовинских деликата је осуђиван 2017, 2021, 2024. и 2025. године.
Хроника
Акција ”Сјена 2”: Предраг Иванић поново ухапшен због преваре и крађа
Из полиције је раније саопштено да су жртве његових превара најчешће старе или болесне особе које је измишљеним причама доводио у заблуду. Тако је био и сада кад је Бањалучанки тврдио да јој је син повријеђен у саобраћајној несрећи, те је од ње узео новац за његово наводно лијечење.
Хроника
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