Змај од Шипова поново на мети полиције: Физички напао суграђанина

Аутор:Стеван Лулић
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Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова, поново је на мети полиције након што је пријављен да је вербално и физички напао суграђанина, сазнаје АТВ.
Наиме, њему је јуче уручен прекршајни налог због почињених прекршаја угрожавање безбједности пријетњом напада на живот, тијело или имовину туча и физички напад.
Како наводе из Полицијске управе Мркоњић Град, полицији у Шипову је око 17,15 часова пријављено је да је Граховац физички, а затим и вербално напао једну особу из Шипова.
Подсјећамо, Змај од Шипова је ухапшен крајем октобра због сумње да је напао мушкарца из Мркоњић Града.
Он се сумњичи да је 24. октобра у мјесту Бараћка брда, на подручју општине Мркоњић Град, физички напао друго лице и том приликом му нанио тјелесне повреде.
"Повријеђеном лицу љекарска помоћ указана је у Дому здравља 'Доктор Јован Рашковић' у Мркоњић Граду", рекли су тада из ПУ Мркоњић Град.
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