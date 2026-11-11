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Змај од Шипова поново на мети полиције: Физички напао суграђанина

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Стеван Лулић
11.11.2026 10:44

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Змај од Шипова
Фото: Youtube / Printscreen

Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова, поново је на мети полиције након што је пријављен да је вербално и физички напао суграђанина, сазнаје АТВ.

Наиме, њему је јуче уручен прекршајни налог због почињених прекршаја угрожавање безбједности пријетњом напада на живот, тијело или имовину туча и физички напад.

Како наводе из Полицијске управе Мркоњић Град, полицији у Шипову је око 17,15 часова пријављено је да је Граховац физички, а затим и вербално напао једну особу из Шипова.

Хапшен крајем октобра

Подсјећамо, Змај од Шипова је ухапшен крајем октобра због сумње да је напао мушкарца из Мркоњић Града.

Он се сумњичи да је 24. октобра у мјесту Бараћка брда, на подручју општине Мркоњић Град, физички напао друго лице и том приликом му нанио тјелесне повреде.

"Повријеђеном лицу љекарска помоћ указана је у Дому здравља 'Доктор Јован Рашковић' у Мркоњић Граду", рекли су тада из ПУ Мркоњић Град.

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Тагови :

Змај од Шипова

Илија Граховац

Полиција

Туча

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