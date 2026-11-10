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Судар два аута и камиона на путу Сарајево-Тузла, има повријеђених

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АТВ редакција
10.11.2026 20:26

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На магистралном путу М-18 Сарајево - Тузла, у близини Нишићке висоравни, догодила се тежа саобраћајна несрећа у којој су учествовала три возила, усљед чега је саобраћај у потпуности обустављен у оба смјера.
Фото: Klix/printscreen

На магистралном путу М-18 Сарајево - Тузла, у близини Нишићке висоравни, догодила се тежа саобраћајна несрећа у којој су учествовала три возила, усљед чега је саобраћај у потпуности обустављен у оба смјера.

Према првим информацијама, у удесу су учествовала два аутомобила и камион.

У несрећи је једна особа задобила тјелесне повреде те је упућена на указивање љекарске помоћи, док степен повреда у овом тренутку још увијек није званично познат.

Из Оперативног центра МУП-а КС речено је за Кликс.ба да је до несреће дошло у 18.30 часова те да је саобраћај у потпуности обустављен.

Због силине судара и расутих дијелова по коловозу, саобраћај је парализован, а на овој дионици већ су се почеле формирати километарске колоне у оба правца.

На мјесту догађаја налазе се полицијске патроле које обезбјеђују локацију и врше увиђај како би се утврдиле тачне околности и узрок ове несреће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђени

Полиција

Сарајево

Тузла

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