Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу М-18 Сарајево - Тузла, у близини Нишићке висоравни, догодила се тежа саобраћајна несрећа у којој су учествовала три возила, усљед чега је саобраћај у потпуности обустављен у оба смјера.
Према првим информацијама, у удесу су учествовала два аутомобила и камион.
У несрећи је једна особа задобила тјелесне повреде те је упућена на указивање љекарске помоћи, док степен повреда у овом тренутку још увијек није званично познат.
Из Оперативног центра МУП-а КС речено је за Кликс.ба да је до несреће дошло у 18.30 часова те да је саобраћај у потпуности обустављен.
Због силине судара и расутих дијелова по коловозу, саобраћај је парализован, а на овој дионици већ су се почеле формирати километарске колоне у оба правца.
На мјесту догађаја налазе се полицијске патроле које обезбјеђују локацију и врше увиђај како би се утврдиле тачне околности и узрок ове несреће.
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