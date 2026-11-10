Младића везао за столицу у подруму: Модричанин осумњичен за злостављање и мучење

Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Модричи одредио је једномјесечни притвор за М.П. из Модриче осумњиченом за мучење и злостављање Ф.Е. кога је заробио у подруму своје куће, везајући га конопцем за столицу.
Притвор је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Добоју које М.П. на терет ставља да је починио кривично дјело злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање, као и два кривична дјела неовлаштено објављивања и приказивање туђег списа, портрета и снимка.
Како је саопштило тужилаштва све се одиграло током љета ове године.
”Осумњичени је примјеном силе и пријетње нанио тешку патњу оштећеном Ф.Е. са циљем да од њега добије обавјештење и да га застраши на начин да је именованог позвао својој кући, те га насилно увео у подрум гдје му је конопцем везао руке за наслон столице. Под пријетњом да ће га убити наредио је оштећеном да понавља његове неистините ријечи, усмјерене против једне породице, што је оштћени и учинио, док је осумњичени то снимао својим мобилном телефоном”, наводи се у саопштењу ОЈТ Добој.
Додаје се да је фонограм снимка М.П. са своје имејл адресе доставио МУП-у Републике Српске, без пристанка оштећеног.
”Након што је изнудио исказ, оштећеном је одвезао руке и наредио му да четири сата и даље мора сједити на столици без хране и пића. Наредио му је и да наредни дана дође код њега кући, пријетећи да ће га у супротном наћи, да му неће бити добро и да то никоме не смије говорити ни пријављивати”, наводи ОЈТ Добој.
Појашњава се да се М.П. на терет ставља и да је у септембру надзорном камером са своје куће снимио Е.Џ. и С.Џ, које су се вербално расправљале на локалном путу.
”Тај видео запис је, без пристанка Е.Џ. и С.Џ. прослиједио другима, односно МУП-у Републике Српске, што је могло да има штетне посљедице за лични живот оштећених”, наводи тужилаштво.
Додају да је осумњиченим М.П. притвор одређен због бојазни да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.
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