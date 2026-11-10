Тешка несрећа код Бијељине, погинула жена

Аутор:Огњен Матавуљ
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Жена Р.Ш. (61) из Бијељине погинула је јутрос у саобраћајној несрећи која се догодила у Средњој Љељенчи код Бијељине када је у њу ударио аутомобил ”голф”.
У Окружном јавном тужилаштву у Бијељини наводе да се трагедија догодила око 8.30 часова на регионалном путу Бијељина – Угљевик.
”У саобраћајној незгоди учествовали су аутомобил ”голф”, којим је управљало Н. Р. и пјешак Р. Ш. (рођена 1965. године), чија је смрт констатована на лицу мјеста”, саопштлило је ОЈТ Бијељина.
Након пријаве дежурни тужилац је изашао на лице мјеста и руководио увиђајем који су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, уз присуство вјештака саобраћајне струке.
”По налогу дежурног тужиоца, предузимају се даље мјере и радње у циљу утврђивања свих околности и узрока саобраћајне незгоде, а наређена је обдукција тијела смртно страдалог лица”, наводе у тужилаштву.
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