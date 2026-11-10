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Тешка несрећа код Бијељине, погинула жена

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
10.11.2026 13:30

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разбијена шајба, ударио пјешака
Фото: АТВ

Жена Р.Ш. (61) из Бијељине погинула је јутрос у саобраћајној несрећи која се догодила у Средњој Љељенчи код Бијељине када је у њу ударио аутомобил ”голф”.

У Окружном јавном тужилаштву у Бијељини наводе да се трагедија догодила око 8.30 часова на регионалном путу Бијељина – Угљевик.

”У саобраћајној незгоди учествовали су аутомобил ”голф”, којим је управљало Н. Р. и пјешак Р. Ш. (рођена 1965. године), чија је смрт констатована на лицу мјеста”, саопштлило је ОЈТ Бијељина.

Након пријаве дежурни тужилац је изашао на лице мјеста и руководио увиђајем који су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, уз присуство вјештака саобраћајне струке.

”По налогу дежурног тужиоца, предузимају се даље мјере и радње у циљу утврђивања свих околности и узрока саобраћајне незгоде, а наређена је обдукција тијела смртно страдалог лица”, наводе у тужилаштву.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бијељина

погинула жена

Погинуо пјешак

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