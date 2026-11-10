Акција ”Сјена 2”: Предраг Иванић поново ухапшен због преваре и крађа

Аутор:Огњен Матавуљ
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Предраг Иванић из Бањалуке поново је ухапшен у оквиру акције ”Сјена 2” због сумње да је починио превару и двије провале у приватне куће.
Иванић је због истих дјела хапшен крајем августа у акцији ”Сјена”. Тада му је одређен једномјесечни притвор, да би по истеку тог рјешења био пуштен на слободу. Сада је поново ухапшен у акцији коју су спровели ПС Лакташи и ПС Лазарево.
”П.И. се сумњичи да је кривична дјела починило током новембра ове године, с циљем стицања противправне имовинске користи. Осумњичени је искористио старију животну доб једне Бањалучанке коју је лажним приказивањем чињеница довео у заблуду, те непажњу два власника породичних кућа на подручју Лакташа из чијих је објеката отуђио мобилни телефон, моторну пилу и кофер са алатом. Укупна штета причињена тим кривичним дјелима износи око 3.200 КМ”, саопштила је ПУ Бањалука.
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Додају да су приликом хапшења код осумњиченог одузети предмети који су украдени у провалама и биће враћени власницима.
Предраг Иванић полицији је познат као вишеструки преступник. Само је ове године доведен у везу са 15 кривичних дјела. Због крађа је осуђиван 2017, 2021, 2024. и 2025. године.
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Из полиције је раније саопштено да су жртве његових превара најчешће старе или болесне особе које је измишљеним причама доводио у заблуду. Тако је био и сада кад је Бањалучанки тврдио да јој је син повријеђен у саобраћајној несрећи, те је од ње узео новац за његово наводно лијечење.
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