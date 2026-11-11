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Преварант из Приједора оштетио суграђанина за 50.000 КМ

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АТВ редакција
11.11.2026 10:31

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Окружном јавном тужилаштву Приједор данас је поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица Н.К. из Приједора, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела "Превара" и "Недозвољена трговина".

Како наводе из Полицијске управе Приједор, осумњичени се терети да је током 2023. године са оштећеним лицем сачинио уговор о куповини девет путничких возила, доводећи га у заблуду да ће му, уколико у договореном року не исплати износ од 50.000 КМ, у замјену дати некретнину која уопште није била у његовом власништву.

Осумњичени је потом возила регистровао и, без овлашћења односно регистроване дјелатности за трговину, препродао трећим лицима.

На тај начин прибавио је противправну имовинску корист у износу који је по купопродајном уговору био дужан да исплати оштећеном.

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Тагови :

Приједор

превара

извјештај

Трговина

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