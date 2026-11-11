Преварант из Приједора оштетио суграђанина за 50.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Окружном јавном тужилаштву Приједор данас је поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица Н.К. из Приједора, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела "Превара" и "Недозвољена трговина".
Како наводе из Полицијске управе Приједор, осумњичени се терети да је током 2023. године са оштећеним лицем сачинио уговор о куповини девет путничких возила, доводећи га у заблуду да ће му, уколико у договореном року не исплати износ од 50.000 КМ, у замјену дати некретнину која уопште није била у његовом власништву.
Осумњичени је потом возила регистровао и, без овлашћења односно регистроване дјелатности за трговину, препродао трећим лицима.
На тај начин прибавио је противправну имовинску корист у износу који је по купопродајном уговору био дужан да исплати оштећеном.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
14 ч0
Хроника
19 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму