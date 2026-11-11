Старац (77) из Приједора осумњичен за силовање суграђанке!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Драган Г. (77) из Приједора ухапшен је због сумње да је силовао 60-годишњу суграђанку, којој је том приликом нанио и тјелесне повреде, сазнаје АТВ.
Цијели случај жртва је током викенда пријавила полицији. Одмах је покренута истрага и осумњичени Драган Г. је лишен слободе.
Досадашњи резултати истраге указују да је осумњичени у својој кући, уз примјену силе, присилио 60-годишњакињу на ”полну радњу”. Послије криминалистичке обраде Драган Г. предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Приједору на даље поступање и испитивање у својству осумњиченог.
Главни тужилац ОЈТ Приједор Слађана Марић потврдила је за АТВ да је тужилаштво Основном суду у Приједору поднијело приједлог за одређивање једномјесечног притвора против Д.Г. због сумње да је починио кривична дјела силовање и наношење тјелесних повреда.
”Притвор је предложен због нарочитих околности које оправдају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело, а за које се може изрећи казна затвора од три године или тежа казна”, рекла је Марић.
Како сазнаје АТВ Основни суд у Приједору је прихватио приједлог тужилаштва и осумњичени ће наредних мјесец дана провести иза решетака.
Уколико се докаже кривица Драгану Г. за силовање пријети казна затвора од три до десет година, док је за тјелесну повреду запријећена казна до годину дана затвора.
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