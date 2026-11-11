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ПУ Бањалука: Троје ухапшених због удеса

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Стеван Лулић
11.11.2026 11:10

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Двојица возача из Бањалуке и један из Новог Града ухапшени су у уторак, 10. новембра, због сумње да су пијани учествовали у удесима, потврђено је у полицији.

Из Полицијске управе Бањалука потврђено је да је Новограђанин А.М. ухапшен око 19.50 сати, након што је учествовао у саобраћајној незгоди послије које му је у крви утврђено 2,48 промила алкохола.

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Након тога, око 20.20 сати, ухапшен је Бањалучанин Б.М.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе јуче око 20,20 часова лице Б.М. из Бањалуке, јер је управљајући путничким возилом учествовало у саобраћајној незгоди, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,52 г/кг алкохола у организму", наводе у ПУ Бањалука.

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"Јер је управљајући путничким возилом учествовало у саобраћајној незгоди, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 2,14 г/кг алкохола у организму", закључује се у саопштењу ПУ Бањалука.

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Тагови :

удес

Алкохол

хапшење

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