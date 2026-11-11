Показан двоструко већи ризик: Колико су безбједни лијекови за мршављење?

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Управа за храну и лијекове (ФДА) упозорила је на могући повећани ризик од озбиљног обољења ока повезаног са примјеном лијекова из групе ГЛП-1, који се користе за мршављење и лијечење дијабетеса.
ФДА је затражила да произвођачи лијекова оземпик, вегови, моунџаро и зепбаунд у упутства додају упозорење о могућности појаве неартеријске предње исхемијске оптичке неуропатије (НАИОН). Ријеч је о обољењу које може изазвати изненадан и безболан губитак вида, а у појединим случајевима и трајно оштећење вида, преноси ЦНН.
Компаније „Ели Лили” и „Ново Нордиск” саопштиле су да разматрају одлуку ФДА, уз оцјену да доступни подаци не потврђују узрочно-посљедичну везу између примјене њихових лијекова и овог обољења.
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Европска агенција за лијекове упозорила је прошле године да се НАИОН може јавити код највише једне од 10.000 особа које најмање годину дана користе семаглутид, активну супстанцу лијекова оземпик и вегови.
Студија објављена 2025. године, која је обухватила готово 350.000 пацијената са дијабетесом, показала је да је ризик од овог обољења био више него удвостручен након двије године примјене лијекова из групе ГЛП-1 у поређењу са другим терапијама за дијабетес, преноси Танјуг.
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