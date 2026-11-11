Могући поремећаји: Од сутра на снази упозорење за скоро цијелу БиХ

Аутор:Стеван Лулић
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Од сутра, 12. новембра, на снази ће бити наранџасто упозорење због двије метеоролошке појаве - обилних падавина у неким и снажног вјетра у другим подручјима.
За Републику Српску и ФБиХ упозорење је издато због очекиваног јаког вјетра, док се за подручје Херцеговине и југозападне крајеве од петка, 13. новембра, упозорење односи и на очекиване обилније падавине.
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Јаки до олујни удари вјетра прогнозирани су од четвртка у подне до петка до 9.00 часова, саопштено је из Хидрометеоролошког завода ФБиХ.
Очекују се удари вјетра брзине од 60 до 80 километара на час, локално и до 90 километара на час.
Метеоролози прогнозирају да ће количина падавина у петак, 13. новембра, на подручју Херцеговине и југозападним крајевима износити од 40 до 80 литара по метру квадратном, а локално на сјеверу и сјеверозападу Херцеговине око 100 литара по метру квадратном или више.
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Према препорукама Свјетске метеоролошке организације, становништво на подручјима за које је издато наранџасто упозорење треба да предузме мјере опреза и прати упозорења надлежних служби.
Због јаког до олујног вјетра могући су поремећаји у свакодневним активностима, потешкоће у саобраћају, оштећења објеката, те ломљење грана и обарање стабала.
Потребно је избјегавати боравак на отвореном у близини дрвећа, нестабилних конструкција и других предмета које вјетар може однијети.
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Обилне падавине могу узроковати локална плављења, бујичне поплаве и потешкоће у одвијању саобраћаја, посебно на подручјима с интензивнијим падавинама.
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