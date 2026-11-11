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Број заражених вирусом еболе премашио 11.000

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АТВ редакција
11.11.2026 10:43

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Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Број потврђених случајева заразе вирусом еболе у ​​Конгу премашио је 11.000, саопштила је конгоанска Влада.

Према најновијим подацима Министарства здравља, 11.042 људи је заражено смртоносним вирусом од чијих је посљедица умрло 5.387, што је готово половина заражених.

Епидемија је проглашена средином маја, а од тада се власти боре да је обуздају због неколико фактора, укључујући оружане сукобе, кризу здравственог система, лоше путеве и насиље становника подстакнуто неповјерењем и дезинформацијама.

Вирус "бундибугјо", одговоран за ову епидемију, нема познату вакцину нити третман и проширио се на осам од 26 покрајина у Конгу, наводи АП.

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Поновни пораст насиља у два главна жаришта у провинцијама Итури и Сјеверни Киву изазвао је забринутост међу органима задуженим за здравство, који позивају на прекид борби како би се здравственим радницима омогућио несметан приступ болеснима.

Здравствене установе и медицински стручњаци били мета напада у заједницама које су скептичне према вирусу, а регистровано је и неколико напада на здравствене раднике.

(СРНА)

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