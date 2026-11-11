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Медвјеђи кутак уништио Украјинце: Масовно дезертирају?

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АТВ редакција
11.11.2026 08:59

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Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/AP

Послије операције "Медвјеђи кутак", коју су извеле руске снаге, у 151. бригади Оружаних снага Украјине забиљежени су случајеви масовног дезертерства, саопштили су РИА Новостима извори из руских безбједносних структура.

Према ријечима саговорника те агенције, бригада је прије неколико мјесеци повучена у Чугујев ради попуњавања губитака претрпљених током борби у зони извођења операције у Харковској области.

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"По доласку у подручје предвиђено за попуну људства, бригада се суочила са масовним случајевима самовољног напуштања јединице, као и болестима које су војници добили током боравка на положајима, а које се у многим случајевима завршавају смртним исходом", навео је саговорник агенције.

Према подацима Министарства одбране Русије, руске снаге су током операције "Медвјеђи кутак" ослободиле 28 насељених мјеста и 461 квадратни километар територије, док је, како се тврди, ликвидирано 1.810 припадника Оружаних снага Украјине.

Командант групације снага "Сјевер", генерал-пуковник Јевгениј Никифоров, 16. октобра поднио је извјештај о завршетку операције.

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Руски предсједник Владимир Путин оцијенио је операцију као успјешну. Он је истакао да опкољавање и уништење тако бројне војне групације на територији већој од 400 квадратних километара представља догађај који се не дешава свакодневно, преноси "Б92".

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Тагови :

Русија

Украјина

Медвјеђи кутак

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