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Ланчани судар у Јужној Кореји: Аутобус смрскан, повријеђено 48 особа

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АТВ редакција
11.11.2026 08:37

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Оштећен аутобус види се након судара у Сонгнаму, у Јужној Кореји, у сриједу, 11. новембра 2026
Фото: Hong KI-won/Yonhap via AP/Tanjug

Најмање 48 особа повријеђено је данас у ланчаном судару у граду Сеонгнаму, јужно од Сеула, када је градски аутобус ударио у више од 30 возила која су чекала на семафору, саопштили су званичници.

У несрећи, која се догодила у 7.34 часова по локалном времену у четврти Бунданг, учествовала су четири аутобуса, као и камион и 27 путничких аутомобила, прије него што се аутобус зауставио ударивши у заштитну баријеру, преноси Јонхап.

Међу повријеђенима је шест особа задобило теже повреде, али ниједна није животно угрожена, навели су званичници.

Аутобусом је управљао мушкарац у шездесетим годинама, а полиција није утврдила да је био под дејством алкохола, пише Танјуг.

Возач је, према саопштењу полиције, изјавио да му кочнице нису радиле, а истражни органи утврђују тачан узрок несреће.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Сјеверна Кореја

повријеђени

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