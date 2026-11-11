Ланчани судар у Јужној Кореји: Аутобус смрскан, повријеђено 48 особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање 48 особа повријеђено је данас у ланчаном судару у граду Сеонгнаму, јужно од Сеула, када је градски аутобус ударио у више од 30 возила која су чекала на семафору, саопштили су званичници.
У несрећи, која се догодила у 7.34 часова по локалном времену у четврти Бунданг, учествовала су четири аутобуса, као и камион и 27 путничких аутомобила, прије него што се аутобус зауставио ударивши у заштитну баријеру, преноси Јонхап.
Међу повријеђенима је шест особа задобило теже повреде, али ниједна није животно угрожена, навели су званичници.
Аутобусом је управљао мушкарац у шездесетим годинама, а полиција није утврдила да је био под дејством алкохола, пише Танјуг.
#IGR: Bus Crashes Into 32 Vehicles in South Korea
A bus crashed into at least 32 vehicles in Seongnam, Bundang, South Korea, on Wednesday.
The accident seriously injured nine people and caused minor injuries to 48 others.
The bus struck vehicles, including those stopped at a traffic signal, before crashing into a median barrier.— India Global Review (@IGR_Media) November 11, 2026
Возач је, према саопштењу полиције, изјавио да му кочнице нису радиле, а истражни органи утврђују тачан узрок несреће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму